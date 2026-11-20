Elon Musk sumó a Hollywood a su cartera de inversiones . David Ellison, presidente y CEO de Skydance, confirmó que el magnate tecnológico se convirtió en accionista del grupo que reúne a Paramount y Warner Bros. Discovery . Lo hizo durante la cumbre DealBook de The New York Times, en el Jazz at Lincoln Center de Manhattan. Ellison evitó precisar el monto de la operación, que CNBC y Semafor habían estimado el mes pasado en unos 1000 millones de dólares.

La llegada de Musk se da en medio de una reconfiguración de Hollywood. Paramount, fundada en 1912, y Warner Bros. , que abrió sus puertas en 1923, pasaron de competir durante más de un siglo a compartir conducción. La compra, valuada en 111.000 millones de dólares, recibió la aprobación judicial el 30 de septiembre y dejó a Ellison al frente de un grupo con escala tan grande en producción, alcance e influencia para competir con Disney y Netflix.

Ellison, un ejecutivo cercano a la Casa Blanca, se hizo cargo desde la conducción de Paramount de todos los activos del holding Warner-Discovery: los estudios de cine y TV de Warner, HBO, los servicios de streaming de HBO Max, Discovery Channel y sus canales cercanos (The Food Network, HGTV, TLC), la plataforma Discovery+, CNN, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, TCM y las señales televisivas CBS, MTV, Nickelodeon, TBS y Comedy Central, entre otras.

La familia Ellison, respaldada por Larry Ellison, tiene la mayor participación accionaria, según Variety . Le sigue entre los inversores RedBird Capital Partners, la firma que dirige Gerry Cardinale y que aportó 4000 millones de dólares. Laurene Powell Jobs, fundadora de Emerson Collective, invirtió 250 millones de dólares. También participaron fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi. El control de la compañía quedó en manos de la familia Ellison y RedBird. Según el medio especializado, ambos concentran la totalidad de las acciones ordinarias de clase A, que reúnen el 100% de los derechos de voto.

Con Skydance tomando cada vez más protagonismo, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix Inc., se refirió a la competencia entre las plataformas. “Nadie ha ganado la guerra del streaming” , afirmó Sarandos en una entrevista en el programa The Circuit de Bloomberg , conducido por Emily Chang. “La guerra del streaming continúa su curso”.

En medio de la competencia feroz con Skydance, Netflix, también se prepara para otra batalla. Si bien la empresa logró convertirse en el servicio de streaming pago líder a nivel mundial, el crecimiento en el nivel de interacción de los usuarios se ralentizó: YouTube acapara una parte cada vez mayor del tiempo que los estadounidenses dedican a la televisión. Recientemente, la empresa llevó a cabo una gran serie de despidos en años y sustituyó a dos de sus ejecutivos de mayor rango, incluida la directora de contenidos, Bela Bajaria. Sarandos describió la reestructuración como un “reajuste” destinado a hacer que la empresa sea “más saludable de cara al futuro”.

Ante la capacidad de la inteligencia artificial para facilitar la producción de contenido, Sarandos prevé que el público buscará “una narrativa más ambiciosa y mejor lograda en un mundo inundado de material de baja calidad”. El directivo de Netflix comparó la llegada de la IA generativa con la transición en la animación , desde las imágenes dibujadas a mano hasta los gráficos por computadora.

“El salto que supuso pasar de la animación 2D dibujada a mano a la animación por computadora —tal como la conocemos hoy— es mucho mayor que el salto de la animación por computadora a la IA”, afirmó. “Y, sin embargo, la industria de la animación nunca ha sido tan grande ni ha dado empleo a tantas personas”. La IA, por sí sola, no reemplazará a los trabajadores creativos, señaló, aunque “alguien que la utilice mejor que vos, podría hacerlo”.

Ellison también definió a la inteligencia artificial como “uno de los catalizadores creativos más importantes de la historia moderna”. Para explicar qué espera de la tecnología , se remontó a los primeros años de Pixar y a una lección que, según recordó, guiaba el trabajo del estudio: “Equivocarse lo más rápido posible”.

Su apuesta es que la inteligencia artificial permita ensayar muchas más versiones de una película antes de cerrar el montaje. “Vamos a vivir en un mundo en el que podrás realizar una película no 10, sino 20 veces antes de que finalmente se estrene” , dijo.

Respecto a la proyección de la empresa, Ellison reiteró que la nueva Skydance prevé obtener 6000 millones de dólares en “sinergias” en un plazo de tres años. La empresa espera generar 10 mil millones de dólares para 2030, lo que le ayudará a reducir su carga de deuda y a invertir “más en contenido que cualquiera de sus competidores”. Además, Skydance se comprometió a producir al menos 30 películas el próximo año.

Fuente: La Nación