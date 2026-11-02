Sherry Turkle, psicóloga: “Estar conectados en las redes sociales todo el tiempo no significa sentirnos menos solos”

Estar conectados a través de las redes sociales puede generar una sensación de compañía. Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que la conexión digital no siempre se traduce en vínculos profundos ni alcanza para combatir la soledad.

Frente a esto, la psicóloga e investigadora Sherry Turkle , profesora del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), analizó cómo el uso constante de la tecnología puede modificar la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos.

En su charla TED Connected, but alone? planteó que creer que estar siempre conectados nos hará sentir menos solos puede ser un error . Según explicó, cuando una persona no desarrolla la capacidad de estar consigo misma, corre el riesgo de experimentar una soledad todavía mayor.

Turkle sostuvo que la conexión permanente puede generar una falsa sensación de compañía: “ Caemos en la idea de que estar siempre conectados nos hará sentir menos solos. Pero corremos un riesgo, porque, en realidad, sucede todo lo contrario. Si no somos capaces de estar solos, nos sentiremos aún más solos ”, explicó.

La investigadora también explicó que las redes sociales pueden ofrecer una ilusión de compañía sin las exigencias de una amistad real . Según su análisis, muchas personas recurren a la tecnología para sentirse acompañadas, pero evitan al mismo tiempo las demandas de los vínculos cara a cara.

En una entrevista con el programa The Diane Rehm Show describió este fenómeno con la expresión “alone together” (solos juntos): estamos permanentemente conectados, pero podemos permanecer aislados de quienes nos rodean .

La especialista señaló que no todas las interacciones digitales generan el mismo tipo de vínculo . Afirmó que algunas personas utilizan Facebook para iniciar amistades que luego se desarrollan en encuentros presenciales, mientras que otras buscan principalmente validación a través de las reacciones y los comentarios.

Para Turkle, el problema aparece cuando la conexión se convierte en un reemplazo de las conversaciones profundas y del contacto con otras personas.

Por este motivo, la psicóloga no propone abandonar los dispositivos, sino recuperar espacios de conversación y momentos de soledad sin pantallas .

Fuente: TN