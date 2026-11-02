Expertos en limpieza coinciden: “Lavar los jeans al revés con agua fría ayuda a preservar su color por más tiempo”

Los jeans son una de las prendas más utilizadas del guardarropa, pero con los lavados frecuentes pueden perder intensidad en su color original , en especial cuando se trata de modelos oscuros o de denim negro. Aunque lavar la ropa parece una tarea sencilla, hay algunos cuidados que permiten conservar mejor el aspecto de la tela durante más tiempo.

Una de las recomendaciones más sencillas consiste en dar vuelta los jeans antes de ponerlos en el lavarropas . Este hábito ayuda a reducir el roce directo de la superficie exterior con otras prendas y con el tambor, lo que permite preservar mejor el color y evitar el desgaste prematuro del tejido.

Para cuidar el denim y evitar que pierda intensidad con el paso del tiempo, conviene incorporar algunos hábitos sencillos antes de iniciar el lavado:

El denim puede perder parte de su color con los lavados debido a la fricción, la acción del detergente y la temperatura del agua. Por eso, dar vuelta la prenda es un gesto simple que ayuda a proteger la cara exterior de los jeans .

Antes de colocar la prenda en el lavarropas, conviene revisar las indicaciones de la etiqueta y elegir un programa adecuado para tejidos resistentes. Luego hay que seguir estos pasos:

Además, es recomendable evitar los lavados innecesarios . Si los jeans no tienen manchas ni suciedad visible, se pueden airear después de usarlos para prolongar el tiempo entre lavados y reducir el desgaste del tejido.

Fuente: TN