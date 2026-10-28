Juan Manuel Liquindoli, entrenador canino: “Salir a pasear con el perro no es ir a caminar, es dejar que olfatee y explore”

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El paseo es uno de los momentos más importantes para el bienestar de los perros . Sin embargo, muchas veces los dueños caminan sin prestar atención a las necesidades de sus mascotas y tiran de la correa para regresar rápido a casa.

El entrenador canino Juan Manuel Liquindoli sostiene que permitirles olfatear, explorar y descubrir su entorno es fundamental para que disfruten de la salida y aprovechen ese momento del día.

Los perros perciben gran parte de la información que los rodea a través del olfato . Cada árbol, poste, vereda o rincón puede ofrecerles estímulos que les permiten reconocer qué ocurrió en ese lugar y detectar la presencia de otros animales.

“Es el órgano de los sentidos más desarrollado por amplia diferencia en los perros”, explicó el especialista en entrenamiento canino .

“Salir a pasear a un perro no es salir a caminar, es salir a que el perro explore y olfatee. No te imagines un recorrido en tu cabeza. Si tenés 20 minutos o media hora, usalos para que el perro salga a olfatear más que a caminar”, agregó Juan Manuel.

Según el entrenador, los dueños deben darles espacio a sus mascotas para que exploren y tomen pequeñas decisiones durante la salida . “El paseo es el gran momento del día para el perro, porque puede tomar decisiones”, señaló.

“Los perros no toman grandes decisiones, porque nosotros elegimos qué comen, en qué lugar de la casa van a dormir, por dónde van a salir y a qué hora”, explicó el especialista.

A su vez, Juan Manuel destacó la importancia de permitir que los animales elijan qué lugares quieren olfatear durante el recorrido. “En la naturaleza, los animales viven tomando decisiones. Si el perro en el paseo puede tomar la decisión de olfatear en cierto lugar, hay que dejarlo que olfatee el tiempo necesario”, afirmó.

Para el entrenador, darles esa libertad durante el paseo contribuye a su bienestar . “Dejarlo tomar esa decisión va a enriquecer la calidad de vida de ese perro”, concluyó.

Fuente: TN