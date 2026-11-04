Se conoció el resultado de pericias clave en el caso Loan: identificaron rastros del nene en los autos de dos acusados

Una especialista en odorología forense ratificó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que las muestras recolectadas en dos vehículos de los imputados María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez coinciden con el olor de Loan Danilo Peña , el niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio.

La perito Marilú Vásquez , subcomisario de la Policía de Salta, sostuvo que el estudio cuenta con más de un 92% de confiabilidad .

Durante su declaración, Vásquez explicó que el olor recolectado en la camioneta Ford Ranger y en el Ford Ka presenta correspondencia directa con las muestras de referencia del menor. El procedimiento se realizó el 21 de junio de 2024 en una escuela de la localidad, una semana después de la desaparición.

Para la prueba se extrajo el olor de dos prendas de vestir de Loan y de otros cuatro niños de edades similares , mediante gasas esterilizadas y papel de aluminio, y se conservaron las muestras en frascos.

Intervinieron las perras Golden Retriever Kala y Dina, junto al can Arandú de la Policía de Corrientes. Según la especialista, los canes realizaron marcaciones positivas en los vehículos de Caillava y Pérez .

En un tercer rodado, un Volkswagen Voyage, el resultado fue negativo. Vásquez detalló que cada persona desprende unas 667 células epiteliales por segundo y precisó que, si bien el olor humano permanece unas 36 horas al aire libre, su conservación se extiende considerablemente en el interior de un vehículo cerrado.

La perito aportó al tribunal la totalidad de las filmaciones realizadas durante el procedimiento . Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco autorizaron su incorporación al expediente, pese a la oposición de las defensas técnicas de los imputados.

Vásquez aclaró que las pericias indican correspondencia entre el olor recolectado de los vehículos y las prendas del niño, aunque no permiten determinar si Loan estuvo sentado, parado o en qué condición se encontraba.

La declaración se produjo en el marco del juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor. La prueba odorológica, realizada días después de los hechos sobre los vehículos que habían sido secuestrados el 19 de junio de 2024, constituye uno de los elementos técnicos más relevantes de la acusación contra Caillava y Pérez.

En paralelo avanza otro tramo de la causa vinculado al presunto entorpecimiento de la investigación. En ese expediente están imputados diez personas por los delitos de usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Loan, que tenía cinco años al momento de los hechos, fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal.

Más de dos años después, el niño continúa desaparecido y el juicio oral se desarrolla en Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

La jornada de este miércoles se centró en la recepción de prueba técnica, un tramo del debate en el que los testimonios de peritos y personal policial buscan reconstruir las tareas de búsqueda, los procedimientos y los análisis realizados en los primeros días de la investigación. El proceso sigue su curso mientras la familia y la comunidad esperan respuestas sobre el paradero del menor.

Fuente: TN