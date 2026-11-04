Escándalo en Córdoba: un ginecólogo grabó con anteojos inteligentes a una paciente mientras la revisaba

Un médico de Córdoba grabó con anteojos inteligentes a una paciente durante una consulta ginecológica sin informarle y fue multado.

La Justicia también tuvo en cuenta los comentarios que el profesional le hizo a la mujer durante la atención y consideró que incurrió en maltrato agravado por razones de género .

El episodio ocurrió el 23 de febrero de este año, cuando la paciente acudió al consultorio para recibir información sobre un procedimiento de crioconservación de óvulos . Durante la consulta, el médico le ofreció realizarle una ecografía transvaginal para evaluar su reserva ovárica.

Según la denuncia, el profesional llevaba puestos unos anteojos Ray-Ban Meta , que tienen funciones para registrar imágenes y videos.

La mujer también cuestionó el trato recibido y que él habría realizado contactos físicos indebidos . Además, aaseguró que la llamó “nena” y “nenita” y que le dijo: “Tenés los ovarios de una pendeja”.

La causa llegó al Juzgado de Control y Faltas N° 7, a cargo del juez José Milton Peralta , quien revocó una absolución previa de la Unidad Contravencional de Género.

Durante la investigación, el médico reconoció que llevaba puestos los lentes, aunque sostuvo que los usaba como anteojos multifocales y que tenía desactivadas las funciones de grabación.

El análisis de su celular no encontró fotografías ni videos vinculados con la consulta. Tampoco fue posible extraer información directamente de los anteojos por limitaciones técnicas.

Por eso, el juez aclaró que no había pruebas suficientes para afirmar que el profesional hubiera filmado o fotografiado a la paciente. Sin embargo, consideró que utilizar un dispositivo con esas capacidades sin advertirlo previamente podía afectar la intimidad y generar inseguridad , especialmente durante una práctica ginecológica.

Finalmente, el magistrado le impuso una multa de $900.000 y la obligación de realizar un curso educativo sobre género en el Centro Integral de Varones de Córdoba.

Fuente: TN