Santoro se reunió con el presidente de ABSA para avanzar en las gestiones por la planta depuradora y las obras de cloacas

MADARIAGA





Luego del encuentro mantenido con el subsecretario de Asuntos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, en su oficina, el intendente de General Madariaga, Dr. Carlos Esteban Santoro, recibió la deferencia del presidente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Hugo Obed, quien se sumó posteriormente a la reunión para abordar la situación de distintas obras fundamentales para el sistema cloacal del distrito.





Uno de los principales temas fue el estado de las negociaciones con la empresa ESUCO, responsable de la construcción de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales, una obra que quedó paralizada luego de que el Gobierno nacional suspendiera el financiamiento que originalmente se había previsto a través del ENOHSA.





Al respecto, se analizó el avance de las gestiones que se vienen realizando durante todo este año para encontrar una alternativa que permita retomar los trabajos. En ese sentido, existe una perspectiva favorable de que antes de finalizar el año pueda firmarse una adenda al convenio con la empresa, que permita reiniciar la obra con financiamiento de la Provincia de Buenos Aires.





Otro de los puntos abordados fue la finalización de las redes cloacales de los barrios Belgrano y Norte y la posibilidad de habilitar las conexiones aun cuando la nueva planta depuradora no se encuentre terminada.





Sobre esta cuestión, Obed señaló que, mediante la realización de algunas intervenciones y adecuaciones en el sistema, sería posible concretar una conexión provisoria de estas redes a la infraestructura existente, hasta tanto esté operativa la nueva planta. Esto permitiría poner en funcionamiento las obras de ambos barrios y, una vez finalizada la nueva depuradora, continuar con la ampliación de la red cloacal del distrito.





Los encuentros forman parte de las gestiones que el Municipio viene sosteniendo ante los organismos provinciales para encontrar soluciones y avanzar en obras que resultan esenciales para el saneamiento, la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos de General Madariaga.