Una jubilada cayó con el “cuento de la quiniela” en Ramos Mejía: la drogaron en plena calle y le robaron US$ 72.000 de su casa

"No sé leer ¿me explica lo que dice?", el ardid con una boleta de quiniela en mano perpetrado por una mujer hacia la jubilada de 86 años en plena calle fue el principio del fin. A la mujer mayor la drogaron, le robaron una fortuna y producto de la droga que le dieron, sufrió un ACV que todavía la tiene internada y en estado de coma. No la pueden despertar.

La secuencia que comenzó con la simple pregunta de una extraña en la calle tuvo un final inesperado. La jubilada tomó el papel para ver si podía ayudarla, pero todo era un engaño. Casi al instante de que la jubilada intentaba leer el papel, una mujer se acercó y le dice " me parece que te ganaste el Loto ", como para despistar al resto de los transeúntes. Y se acercó también una tercera mujer: " Sí te ganaste el loto ".

Las tres mujeres rodearon a la anciana que - papel en mano - comenzó a tambalearse en plena vía pública con mareos repentinos . A simple vista y a la mirada del resto de los transeúntes, parecía que las tres mujeres y la anciana eran muy conocidas. Pero, no.

"Espere señora, la acompañamos a su casa porque le debe haber bajado la presión", el argumento utilizado para ubicar su domicilio. Así, las tres mujeres tuvieron acceso directo a la vivienda y con la dueña de casa muy dopada.

Al llegar, esa buena actitud de las mujeres cambió drásticamente. Se pusieron violentas. Le revolvieron toda la casa y se fueron del lugar con US$ 72.000 en efectivo y con la jubilada dopada en su cama.

Ocurrió en Ramos Mejía, a plena luz del día y a la vista de todos. Pero, tras el inicio de la investigación, la Policía notó que las ladronas cometieron un error: su paso con la jubilada quedó registrado por cámaras de seguridad de uno de los locales de la zona. También en la casa de la jubilada. Y la Policía las identificó.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre. Y recién en las últimas horas pudieron dar con la primera mujer que quedó detenida. "La víctima aseguró que sufrió un cuadro repentino de mareos y una fuerte desorientación durante el ataque, en el que las mujeres hicieron gestos en el que simulaban estar armadas, y se retiraron del lugar con una suma cercana a los 72.000 dólares", confirmaron desde la Policía.

Luego de realizada la denuncia y la intervención de la fiscal, Evangelina Laura Sánchez, se llevó a cabo un fuerte relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para poder rastrear los movimientos de la banda de mujeres. Y, en las últimas horas, detuvieron a una de ellas. Las otras dos continúan prófugas.

Desde la fiscalía interviniente solicitaron colaboración a la comunidad. Aquellas personas que hayan sido víctimas de un robo o estafa bajo este tipo de modalidad pueden comunicarse directamente con la UFIJ Nº11 de La Matanza.

Todavía no se informó qué tipo de sustancia química o droga utilizaron en el papel para dopar a la mujer que la dejó en tan grave estado.

Fuente: Clarín