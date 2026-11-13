Santoro se reunió con el Subsecretario de Asuntos Hídricos y obtuvo precisiones sobre las obras de cloacas y el puente San José de Herrera

MADARIAGA





El intendente Esteban Santoro, mantuvo una reunión con el subsecretario de Asuntos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, para abordar dos obras de infraestructura que generan preocupación en el distrito: la continuidad de los trabajos de desagües cloacales en los barrios Belgrano y Norte, y la finalización y habilitación del puente San José de Herrera.

En relación con las obras de cloacas, el funcionario provincial informó que durante este mes se logró regularizar las deudas que la Provincia mantenía con las empresas contratistas y señaló que, durante el transcurso de la próxima semana, la empresa retomaría los trabajos, con especial atención en la finalización de las dos plantas de bombeo necesarias para completar el sistema.

Durante el encuentro, Santoro transmitió su preocupación por los inconvenientes ocasionados por la falta de continuidad y los problemas en la ejecución de los trabajos, particularmente en el barrio Belgrano, donde se produjeron roturas de caños de desagües pluviales que provocaron anegamientos en distintos sectores.

En ese sentido, destacó que el Municipio ya intervino y continúa trabajando para resolver los inconvenientes en el sector de las calles Panamá y Colombia, y planteó la necesidad de que la empresa contratista asuma la reparación de los daños que ocasionó y dé respuesta a los vecinos afectados. Al respecto, Álvarez coincidió en que esa responsabilidad corresponde a la empresa.

Por otra parte, se abordó la situación del puente San José de Herrera, cuya estructura principal se encuentra terminada, pero aún requiere una serie de trabajos complementarios para poder habilitarse. Entre ellos, se encuentra el retiro del lecho del canal de la estructura del antiguo puente que colapsó y que actualmente obstaculiza el normal escurrimiento del agua, además de otras tareas de terminación.

Sobre este punto, Álvarez manifestó que la previsión es que los trabajos puedan completarse entre fines de diciembre y enero, con la intención de que el gobernador Axel Kicillof participe de su inauguración.

La habilitación del puente representa una necesidad fundamental para la conectividad de la zona sur del partido. No solamente permitirá facilitar la salida de la producción agrícola-ganadera, sino también el traslado cotidiano de las familias que viven en el campo y se movilizan hacia la ciudad y viceversa. Asimismo, constituye un paso de gran importancia para las docentes que concurren diariamente a la Escuela Rural de Trelles.

Ambas obras son de gran importancia para General Madariaga. Desde el Municipio se continúa realizando el seguimiento y las gestiones ante los organismos provinciales para lograr su concreción, entendiendo que se trata de infraestructura fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la actividad productiva y garantizar la conectividad de nuestro territorio.