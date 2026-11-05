River festejó en Mar del Plata ante el descendido Aldosivi y consiguió alivio para encarar los playoffs

Andrés Vombergar fue el protagonista estelar de la victoria 2-0 de River frente a Aldosivi en Mar del Plata . También podría mencionarse a José Carreras , el encargado del VAR, como el mejor complemento del potente atacante del Tiburón. Ocurre que el ex delantero de San Lorenzo quedó unos centímetros adelantado cuando el local se ponía 1-0 en el complemento y, unos minutos después, metió la mano adentro del área para que Lucas Beltrán , de penal, comenzara a destrabar el duelo. Ambas jugadas fueron advertidas al árbitro Bryan Ferreyra desde Ezeiza. El segundo festejo fue de Ángel Correa y los de Núñez quedaron cerca de asegurse el cuarto puesto en la zona, por lo que disputarían los octavos de final en el Monumental.

Ante el descendido Aldosivi, Leonardo Ponzio hizo lo que debería haber hecho frente a Boca en el Superclásico. Y eso encierra una virtud: la de encontrar una solución a un problema. Pero también expone un defecto: no haberlo detectado antes de un choque tan trascendental como el de la Bombonera. River se plantó con un 4-4-2 en el José María Minella para que el juvenil debutante Santiago Espíndola no quedara en soledad, como sí le ocurrió a Lucas Silva, el chico que este jueves estuvo en el banco. El entrenador del conjunto de Núñez corrió a Thiago Almada a la izquierda, donde jugó casi siempre a lo largo de su carrera, ubicó a Tomás Galván por la derecha y utilizó a Tobías Andrada en el eje. Es cierto que no se puede elaborar un profundo análisis táctico del choque contra Boca porque el partido se rompió demasiado temprano por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. Pero en la jugada de la roja, Nicolás Otamendi tuvo que salir a cortar alto a Santiago Ascacíbar porque el visitante había quedado mal parado en el mediocampo.

No se descubre nada al decir que Espíndola pinta bien . Es un volante mixto de esos que abundan en la Scaloneta . Tal vez, por lo que mostró en su debut, más parecido a Exequiel Palacios que a Enzo Fernández. Los partidos terminarán de moldear al nacido en Rojas hace 18 años. El juvenil se repartió la mitad de la cancha con Andrada (ambos fueron citados por Diego Placente para la Sub-20) y, en pocos minutos, recibió dos patadas que estuvieron al filo de la roja: una de Palavecino y otra de Castro. Ponzio se volvió loco desde el banco con Ferreyra porque fueron acciones similares a las de Montiel y Blanco en el Superclásico. Lo de siempre: lo que más llama la atención de los árbitros es la disparidad de criterios . Después, el juez se encargó de cobrar todas las chiquitas para la visita.

River mejoró su versión, aunque sigue abusando del juego centralizado . No está mal sostener esa idea, pero cuando no se oxigena por afuera se corre el riesgo de caer en la monotonía y la previsibilidad. Es tentador juntar a Almada, Correa, Espíndola, Andrada, Beltrán y Galván, pero si los laterales no ensanchan el campo, los espacios se achican. Y solo los distintos pueden jugar sin tiempo. Tampoco ayudó el pesado campo de juego del Minella .

River, que tuvo el apoyo de 14.000 hinchas , tampoco tuvo suerte: debió irse al entretiempo en ventaja. Si bien no fue arrollador, generó varias situaciones claras. La mejor fue un tiro libre de Almada que dio en el travesaño , seguido por un disparo de Galván desde adentro del área chica que se fue por encima del arco.

Ponzio movió las piezas para el segundo tiempo cuando el desarrollo no se lo exigía. Volvió a colocar a Almada como enganche (casi festeja con otro lindo tiro libre), aunque el futbolista de la Selección sigue sin despegar. A los 15 minutos, Santiago Beltrán salió mal a cortar un centro y dejó el arco vacío tras chocar con Nicolás Otamendi . Santiago Moya marcó, pero desde el VAR avisaron que Vombergar estaba en una clara posición adelantada en la acción previa. Un guiño del destino.

EL VAR ANULÓ EL 1-0 DE ALDOSIVI POR OFFSIDE El gol del Tiburón ante River fue anulado por un fuera de juego de Vombergar en la previa de la definición de Moya. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/NveCW3dw1P

La segunda intervención del VAR fue por una mano nítida de Vombergar , que despejó un tiro libre de Driussi. Beltrán se hizo cargo del penal y no falló. Así, el atacante cordobés festejó por primera vez desde su regreso al club (15 encuentros).

Aldosivi no tuvo con qué ir a buscar el empate y, sobre el final, Correa coronó una buena jugada de Francisco Ortega por la izquierda.

Así, River le ganó a un débil Aldosivi. Le costó más de la cuenta y fueron determinantes las correctas intervenciones del VAR. Ahora, Ponzio tendrá dos semanas para trabajar en paz y contará con tiempo para recuperar a los lesionados. Le quedan cuatro posibles finales para ser campeón, clasificarse a la Libertadores y enterrar, con una leve sonrisa, un año para el olvido.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín