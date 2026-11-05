La trastienda de la bilateral con el rey que no se dio: el rol de Pedro Sánchez y su capacidad de veto para el encuentro entre Javier Milei y Felipe VI

La foto que Javier Milei busca a solas con el rey Felipe VI de España desde hace tiempo le sigue por ahora siendo esquiva. El Presidente no figuraba en la agenda de la Casa Real española entre los nombres de los mandatarios que, además de participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, iban a tener un encuentro bilateral con el monarca.

En la previa a la cumbre que se celebró en Madrid el miércoles 4 y este jueves 5 de noviembre, Felipe VI recibió en el Palacio Real a los presidentes de Chile , José Antonio Kast; al de Honduras , Nasry Asfura; a la presidenta de Costa Rica , Laura Fernández Delgado, y al mandatario de Guatemala , Bernardo Arévalo de León.

Milei lleva tiempo intentando ese encuentro que choca siempre con el mismo impedimento : en los siete viajes anteriores que realizó a España -éste es el octavo y el primero para participar en un evento oficial -, el presidente aterriza con una agenda personal que incluye recibir premios, dar conferencias o participar en actos políticos de su amigo Santiago Abascal, el líder de Vox.

Según el protocolo de la Casa Real, el rey puede reunirse con presidentes en visita oficial a España y que también se hayan encontrado con el jefe del gobierno.

“No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez , porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”, había dicho el Presidente en Madrid, hace dos semanas, sobre una imposible reunión con el mandatario español.

Esta vez, sin embargo, se abría una posibilidad: Javier Milei volvía a España como uno de los 22 mandatarios invitados a participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, lo cual le daba a su estadía en Madrid la pátina de “visita oficial” necesaria.

Antes de que el Presidente aterrizara, desde el entorno de su comitiva estaban “casi” convencidos de que Felipe VI se haría espacio para recibir a Milei en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, no ocurrió.

El canciller Pablo Quirno desmintió que el faltazo de Milei a la inauguración de la cumbre en el Teatro Real y su ausencia en la cena de gala que los reyes de España ofrecieron a los presidentes, vicepresidentes y ministros de Relaciones Exteriores que participaban del encuentro fuera una represalia porque la petición de verse a solas con el rey no se concretaba.

Clarín consultó a fuentes del Palacio de la Moncloa si fue el presidente Sánchez quien vetó la bilateral entre Milei y Felipe VI. “El encuentro no se produjo y no consta que Moncloa lo haya vetado, pero en el medio puede haber varios matices” , fue la respuesta.

Aclararon que la agenda de la Casa Real con mandatarios extranjeros “siempre se acuerda” con el gobierno pero que hay margen para reuniones intermedias, a distintos niveles, de las que pueden surgir encuentros que no estaban previamente pautados.

Esta cumbre tuvo un invitado inesperado : el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien este jueves, luego del plenario, se sumó a un encuentro con Sánchez, algunos mandatarios que participaban en la cumbre y con autoridades europeas como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Luego, Felipe VI lo recibió en el Palacio de la Zarzuela, una geografía aún desconocida para el presidente Milei.

Fuente: Clarín