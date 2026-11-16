En la bandera de Salliqueló, el novillo mira hacia adelante . El municipio explica en su web que esa posición expresa la aspiración de progreso del distrito y alude al lugar que ocupa la ganadería en la localidad, conocida como la Capital Provincial del Novillo Tipo. La hacienda, de hecho, ya venía en el tren que llevó a los primeros colonos en marzo de 1903 . Viajaba en 11 vagones, junto a las plataformas que cargaban los implementos agrícolas con los que las familias iban a trabajar la tierra .

Salliqueló, a unos 560 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se levantó sobre las 500 hectáreas que Hugo Stroeder reservó para construir el pueblo . Eran parte de un campo de 45.000 hectáreas que su empresa le había comprado a Saturnino Unzué . Según la reseña del municipio, en 1902 se habían cedido a Unzué algo más de 95.000 hectáreas en reconocimiento por su colaboración en las campañas al desierto .

Stroeder, a quien el municipio atribuye la fundación de 25 villas y 70 colonias en seis provincias, dividió el resto del campo en parcelas de 100 hectáreas . Cada colono podía comprar una o más, según sus posibilidades, y pagaba la tierra con lo que obtenía de las cosechas.

El primer contingente, integrado en su mayoría por familias de La Plata y Magdalena, salió el 19 de marzo de 1903. Además de la hacienda y los implementos agrícolas, el tren llevaba los enseres de las familias. En Trenque Lauquen , según cuenta el propio municipio, les exigieron el pago de un impuesto que no tenían previsto. Los pasajeros hicieron una colecta para cubrirlo y pudieron seguir hasta Las Charas , hoy Ingeniero Thompson. Desde allí inauguraron el tramo de vías que los llevó a Salliqueló, donde llegaron el 21 de marzo.

Los esperaba Vitelmo Ríos, mayordomo de Unzué, que les dio carne, galleta y vino . El 23 hubo una fiesta y después cada familia marchó a su parcela. Al poco tiempo llegaron parientes y amigos desde Tres Arroyos, Tornquist, Puan y Pigüé, entre otros lugares .

La inauguración oficial de la villa y colonia se hizo el 7 de junio de 1903. Todavía era campo abierto . Según la reconstrucción municipal, un coro alemán cantó el Himno Nacional acompañado por las bandas de Carlos Casares, Trenque Lauquen y Carhué . Ese día se remataron terrenos a 10 centavos el metro cuadrado. Stroeder donó el predio para la plaza y una manzana para los edificios públicos.

La localidad perteneció primero a Guaminí. En 1908 pasó a Pellegrini y en 1961 obtuvo su autonomía. La ley provincial 6625, sancionada el 28 de octubre y promulgada el 13 de noviembre de ese año, creó el partido de Salliqueló, que abarca unas 79.000 hectáreas y comprende también a Quenumá y la estación Graciarena.

La bandera reproduce las proporciones del paisaje. El celeste y el blanco ocupan la mayor parte del paño por el cielo amplio y el horizonte bajo de la llanura . Una franja verde, más angosta, representa la agricultura. El sol tiene 32 rayos dorados y un centro rojo que, según el municipio , recuerda la presencia de los indígenas vorogas, desplazados durante la Campaña del Desierto.

El municipio vincula el nombre Salliqueló con un médano de la zona de Carhué. En el escudo, las lomas y los zorrinos remiten al significado que le atribuye al topónimo, “Médanos de los Zorrinos ”. En la bandera, la referencia al campo toma otra forma. Allí aparece el novillo de perfil que distingue a la localidad como Capital Provincial del Novillo Tipo .

Fuente: La Nación