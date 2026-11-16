CHASCOMÚS: La trama del operativo que dejó un oficial muerto y un comisario desafectado y acusado de homicidio culposo

ZONALES





Federico Colarusso, de 33 años, había llegado desde el destacamento de Seguridad Vial de Lezama para prestar apoyo en un procedimiento que permitió detener a cuatro sospechosos de nacionalidad chilena. Cuando las personas ya estaban reducidas y el operativo había concluido, el arma del subcomisario José Ignacio Molina se disparó y el proyectil impactó en el pecho del sargento. El funcionario fue imputado por homicidio culposo, desafectado preventivamente y permanece en libertad.





Lo que comenzó como un procedimiento policial para localizar a un grupo de sospechosos de cometer un robo terminó en una tragedia dentro de la propia fuerza bonaerense. El sargento Federico Colarusso murió tras recibir un disparo en el pecho efectuado por el arma reglamentaria de otro efectivo, cuando el operativo ya había terminado en el barrio Lomas Altas de Chascomús.





El episodio ocurrió el viernes por la noche, poco antes de las 20.30, en un sector de cabañas próximo a la plaza del barrio y a pocos metros de la laguna. Hasta allí habían llegado varios móviles policiales para intervenir en una investigación relacionada con un robo ocurrido en Alejandro Korn, partido de San Vicente.





La pesquisa apuntaba a cuatro hombres de nacionalidad chilena que se habían alojado días antes en una cabaña de la zona. Los investigadores habían localizado el Peugeot 208 en el que se movilizaban y sobre ese vehículo pesaba un pedido de secuestro vinculado con un hecho de robo calificado cometido en jurisdicción de San Vicente.





Para concretar el procedimiento se desplegó un operativo con varios efectivos. También se solicitó colaboración al destacamento de Seguridad Vial de Lezama, desde donde llegó Colarusso para brindar apoyo. El personal policial rodeó el inmueble y logró reducir y detener a los cuatro sospechosos.





Sin embargo, cuando la intervención ya había finalizado y los detenidos estaban bajo control policial, se produjo el disparo fatal. De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el episodio, el subcomisario José Ignacio Molina, de 43 años, manipulaba su pistola cuando se produjo una descarga accidental. El proyectil alcanzó directamente el pecho de Colarusso.





La gravedad de la herida obligó a trasladar al sargento al Hospital Municipal de Chascomús, pero los profesionales que lo atendieron no pudieron salvarle la vida. Según la información publicada, el efectivo no llevaba colocado el chaleco antibalas al momento del hecho, un dato que también forma parte de las circunstancias que rodearon el procedimiento.





La muerte de Colarusso generó conmoción entre sus compañeros y en las localidades donde desarrollaba su actividad. Tenía 33 años, vivía en Ranchos junto a su familia y prestaba servicio en el destacamento de la Policía de Seguridad Vial de Lezama.





La situación judicial y administrativa del subcomisario





La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti, titular de la UFI N.º 9 de Chascomús, y fue caratulada como homicidio culposo. Esta figura penal contempla los casos en los que una muerte se produce por una conducta imprudente, negligente o contraria a los deberes de cuidado, sin que exista intención de matar.





Por esa calificación, hasta el momento no se ordenó la detención de Molina, quien permanece en libertad mientras avanza la investigación. En paralelo, la División Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso su desafectación preventiva.





Como parte de esa medida, el subcomisario debió entregar su arma reglamentaria, la placa y el uniforme, mientras se determina su situación dentro de la fuerza y se desarrollan las actuaciones judiciales.





Molina se desempeñaba como jefe de turno de la Comisaría Primera de Chascomús desde el 29 de abril de 2026. Tiene 21 años de antigüedad en la Policía Bonaerense y es técnico superior en Seguridad. Según la información difundida, conocía a Colarusso. Además, tiene un hermano que también reviste como comisario dentro de la misma institución.





Debido a que el hecho involucra a integrantes de la Policía bonaerense, en las actuaciones también participan agentes de fuerzas de seguridad federales.





Una familia atravesada por la pérdida





Mientras se desarrollan las investigaciones para establecer las responsabilidades por lo ocurrido, la muerte del sargento dejó a una familia atravesada por el dolor. Colarusso era padre de una niña de seis años y estaba en pareja con Fiamma Genaro, de 32.





Este domingo se realizaron el velatorio y la inhumación de sus restos, con una importante presencia de familiares, amigos y allegados. En medio de la despedida, su pareja publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que expresó el impacto de la pérdida y recordó los años compartidos.





“Mi amor, el amor de mi vida y de todas las que vengan. Gracias por ser mi sostén, mi pilar más fundamental, hoy necesito tanto un abrazo tuyo”, escribió. También recordó que ambos tenían numerosos proyectos y que el próximo 21 de noviembre iban a cumplir siete años juntos.





En otro tramo de su publicación, destacó la relación que habían construido y el lugar que Colarusso ocupaba en la vida familiar: “No alcanzan las palabras para describir el gran compañero que eras. Siempre con amor y paciencia me diste una relación hermosa y sana”.





La mujer también hizo referencia a la hija de ambos y aseguró que, junto con la familia, se ocuparán de que no le falte nada. El mensaje concluyó con un reclamo de justicia por la muerte del efectivo: “Te prometo que se va a hacer justicia, esto no va a quedar así”.





La investigación deberá determinar con precisión cómo se produjo la manipulación del arma, las condiciones en las que se encontraba el personal una vez finalizado el procedimiento y las eventuales responsabilidades penales y administrativas. Lo que debía ser un operativo para detener a cuatro sospechosos terminó con la muerte de un policía de 33 años y otro efectivo bajo investigación judicial.