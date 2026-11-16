MADARIAGA - Temporada de pileta 2026/2027: conocé los valores y fechas de apertura de los clubes

MADARIAGA

De cara al inicio del verano, el Club Deportivo Juventud Unida y el Club Social "El Progreso" dieron a conocer los aranceles, modalidades de abono y cronogramas de apertura de sus natatorios para la temporada 2026/2027 en General Madariaga . Ambas instituciones ofrecen opciones individuales, familiares y grupales para los vecinos que busquen pasar la temporada estival en sus predios .





Por el lado del Club Social "El Progreso", la temporada abrirá el sábado 12 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero .





La entidad fijó un abono individual en 420.000 pesos, un pase familiar de hasta cinco integrantes en 850.000 pesos y una modalidad grupal para cuatro personas en 1.000.000 de pesos, además de habilitar una entrada diaria a 20.000 pesos .





El predio abrirá todos los días desde las 10:00, mientras que el horario de pileta funcionará de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 y los fines de semana de 10:00 a 19:00 .





Desde El Progreso detallaron además que todos los pases de temporada incluyen dos clases de natación por semana y acceso libre a las instalaciones del predio, que cuentan con pileta grande y para niños, parrillas, mesas, sombrillas, sillas, servicio de buffet, canchas de vóley, fútbol, tenis y fútbol tenis, sumado a torneos y eventos nocturnos durante los fines de semana . Para consultas o reservas de mesas, la institución dispuso el contacto telefónico 2255-508045 .





En tanto, el Club Deportivo Juventud Unida inaugurará su natatorio el lunes 14 de diciembre a partir de las 13:00 .





Para esta temporada, la entidad estableció un abono individual de 534.000 pesos . En cuanto a los paquetes denominados grupo familiar, el valor será de 755.000 pesos para dos personas, 885.000 pesos para tres integrantes y 950.000 pesos para cuatro personas, aclarando que los interesados pueden consultar por descuentos disponibles .





Quienes deseen realizar averiguaciones o inscribirse pueden comunicarse con Jorge Knesevich al 2267-526014 o con Rodrigo Vieytes al 2255-413073 .