De cara al inicio del verano, el Club Deportivo Juventud Unida y el Club Social "El Progreso" dieron a conocer los aranceles, modalidades de abono y cronogramas de apertura de sus natatorios para la temporada 2026/2027 en General Madariaga
Por el lado del Club Social "El Progreso", la temporada abrirá el sábado 12 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero
La entidad fijó un abono individual en 420.000 pesos, un pase familiar de hasta cinco integrantes en 850.000 pesos y una modalidad grupal para cuatro personas en 1.000.000 de pesos, además de habilitar una entrada diaria a 20.000 pesos
El predio abrirá todos los días desde las 10:00, mientras que el horario de pileta funcionará de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 y los fines de semana de 10:00 a 19:00
Desde El Progreso detallaron además que todos los pases de temporada incluyen dos clases de natación por semana y acceso libre a las instalaciones del predio, que cuentan con pileta grande y para niños, parrillas, mesas, sombrillas, sillas, servicio de buffet, canchas de vóley, fútbol, tenis y fútbol tenis, sumado a torneos y eventos nocturnos durante los fines de semana
En tanto, el Club Deportivo Juventud Unida inaugurará su natatorio el lunes 14 de diciembre a partir de las 13:00
Para esta temporada, la entidad estableció un abono individual de 534.000 pesos
Quienes deseen realizar averiguaciones o inscribirse pueden comunicarse con Jorge Knesevich al 2267-526014 o con Rodrigo Vieytes al 2255-413073
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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