MADARIAGA

El proyecto para homenajear al histórico formador del deporte local obtuvo despacho por unanimidad en la Comisión de Interpretación del Concejo Deliberante. La iniciativa será tratada en la última sesión ordinaria del año, prevista para el 26 de noviembre. La propuesta surgió de un acuerdo entre todos los bloques, luego de escuchar distintas opiniones de vecinos del barrio Martín Fierro.





El reconocimiento a Oscar “Chiche” Bonfranceschi, una figura profundamente vinculada con la formación deportiva de varias generaciones de madariaguenses, dio un paso importante en el ámbito legislativo local. El Polideportivo Municipal llevará su nombre, de acuerdo con una propuesta que consiguió el acompañamiento de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante.





Todo definió luego de un proceso de diálogo que incluyó una recorrida por el barrio Martín Fierro y conversaciones con sus vecinos por parte de representantes de Fueza Patria. Inicialmente se había planteado la posibilidad de realizar el homenaje en ese sector de la ciudad, pero durante los intercambios surgieron distintas opiniones sobre cuál sería el lugar más apropiado para recordar su trayectoria.





Finalmente, en consenso entre los espacios políticos, se resolvió que el reconocimiento se concrete en el Polideportivo Municipal, un ámbito especialmente significativo por la tarea deportiva y formativa que Bonfranceschi desarrolló allí durante buena parte de su vida.





El proyecto obtuvo despacho unánime esta mañana en la Comisión de Interpretación del HCD y será llevado al recinto en la última sesión ordinaria del año, programada para el próximo 26 de noviembre.





Una vida dedicada al deporte y a la formación





Oscar “Chiche” Bonfranceschi falleció en 2025, a los 76 años, luego de permanecer internado en el Hospital Municipal. Su partida generó numerosas muestras de afecto en el ambiente deportivo de General Madariaga, donde distintos clubes y generaciones de jugadores reconocieron su compromiso y su permanente disposición para colaborar.





Desde fines de la década del setenta desarrolló una extensa tarea como formador de jóvenes y futbolistas infantiles. Su recorrido incluyó instituciones como Juventud Unida, Huracán e Independiente, aunque su vínculo con el deporte local trascendió los límites de los clubes en los que trabajó.





Quienes lo conocieron recuerdan especialmente su vocación de acompañar proyectos, acercar propuestas para el desarrollo del fútbol infantil y colaborar con las instituciones incluso cuando no formaba parte de sus comisiones directivas.





En sus últimos años también se dedicó a recuperar la memoria del fútbol madariaguense y regional. Reunió fotografías, documentos y testimonios, visitó a antiguos jugadores para recopilar sus recuerdos y convirtió buena parte de ese material en un libro que preserva historias y anécdotas del deporte local.





El homenaje que ahora impulsa el Concejo Deliberante busca que ese legado tenga un reconocimiento permanente en un espacio donde su tarea dejó una marca concreta. La iniciativa apunta a destacar no solamente su aporte al deporte, sino también los valores humanos y formativos que transmitió a lo largo de su trayectoria.