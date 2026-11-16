Adrián Grau presentó su renuncia como convencional constituyente de San Carlos de Bariloche a solo cinco días de haber iniciado el proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal , para el que había sido elegido por la lista del oficialismo local Estamos Haciendo Bariloche. Su dimisión ante la Junta Electoral ocurrió tras semanas de tensión por la difusión de publicaciones en sus redes sociales donde reivindicaba la dictadura militar.

Las publicaciones de Grau contenían elogios al dictador Jorge Rafael Videla, justificaban los vuelos de la muerte y negaban la cifra de desaparecidos.

La controversia empeoró durante la jura oficial, donde respondió con un gesto obsceno hacia los manifestantes de derechos humanos que gritaban en su contra. Esto provocó una denuncia por infracción a la ética en la función pública, a la que se sumó una denuncia penal por apología del delito presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, además de varios reclamos de la oposición para impedir su asunción y críticas de sindicatos, que en su conjunto decantaron en la renuncia de Grau.

Tras la salida, la banca que dejó vacante en el cuerpo constituyente será ocupada por el suplente Warner Luis Erwin Riquelme.

El conflicto se desencadenó el pasado jueves, en medio de la asunción de quince integrantes de la Convención Constituyente. Allí, hubo un tenso cruce Grau y algunos de los asistentes al acto, que lo repudiaron por una publicación que había hecho en redes sociales donde reivindicó a Jorge Rafael Videla.

"Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia", decía una de las publicaciones del político junto a una foto del expresidente de facto.

En el momento en que el intendente de Bariloche, Walter Cortés , llama a Grau al escenario para tomarle juramento, los videos del evento mostraron cómo automáticamente emerge desde el público un pañuelo blanco donde se lee "30.000", la cifra que representa el número estimado de víctimas durante la última dictadura militar, lo que siguió con gran parte del público presente levantándose para repudiar su asunción.

Mientras el oficialista caminaba hacia el escenario, miró hacia el sector que abucheaba y amagó con hacer un gesto obsceno, pero se limitó a mostrar el dedo índice , lo que generó una polémica a nivel nacional.

Sobre esto, Cortés se posicionó en contra de los manifestantes y a favor de Grau : "Yo vi cómo lo insultaban a Grau, no tuvieron ningún respeto. Grau es una persona humilde", comentó con El Seis de Bariloche.

Y sobre la respuesta del oficialista, el intendente calificó: "La reacción tampoco está bien, pero primero empezaron a decirle de todo, yo estuve ahí".

La Convención Constituyente que ya trabaja en Bariloche busca actualizar la Carta Orgánica local, creada en 1986 y modificada por última vez en 2007.

Entre los puntos debatidos están el diseño institucional, la posible creación de la Viceintendencia , la incorporación de las PASO y el balotaje para intendente.

También se abordarán políticas sociales, ambientales, patrimoniales y mecanismos de control ciudadano.

Fuente: Clarín