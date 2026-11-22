Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años, fue detenido acusado de asesinar a tiros a su vecino, el carnicero Elbio Ismael Geiser, de 40, luego de una discusión por el volumen de la música en Villa Guillermina, en el norte de Santa Fe. La secuencia fue registrada por un vecino y forma parte de la investigación judicial.

El homicidio ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada del sábado en una calle donde ambos desarrollaban sus actividades comerciales, a pocos metros de distancia. La carnicería de Geiser estaba ubicada sobre la calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín, y el comercio relacionado con Pezz funcionaba en la misma vereda. Ninguno de los dos registra deudas en el sistema financiero.

Hasta el momento, la investigación no estableció si los dos comerciantes mantenían conflictos anteriores. El episodio comenzó cuando el hijo del farmacéutico se acercó a la víctima para cuestionar el volumen de la música.

De acuerdo con la reconstrucción difundida, el joven le pidió a Geiser que bajara la música porque no podían dormir. La conversación derivó en un cruce de insultos y acusaciones.

Según publicó El Doce , Geiser respondió al reclamo con cuestionamientos hacia el joven. La discusión aumentó de tono y en ese momento intervino Pezz .

El farmacéutico se retiró del lugar en una camioneta. Un testigo creyó inicialmente que se dirigía a la comisaría para realizar una denuncia, pero el hombre volvió armado, según la información conocida hasta ahora.

La víctima fue velada este sábado por la mañana en la parroquia de Villa Guillermina, una pequeña población del departamento General Obligado, en el norte de Santa Fe, a unos 40 kilómetros del límite con la provincia de Chaco.

En Facebook, varios usuarios dieron el pésame a la familia y reclamaron justicia por el carnicero asesinado.

El video grabado por un vecino muestra que Pezz apuntó contra Elbio Ismael Geiser y efectuó un primer disparo. Herido, el carnicero caminó hasta su camioneta e intentó subir al asiento del conductor.

La filmación también registró que el acusado se acercó otra vez al vehículo, pateó una puerta y disparó a corta distancia. Geiser murió en la calle antes de recibir atención médica.

La víctima tenía 40 años, era oriunda de Villa Guillermina y trabajaba como carnicero. La localidad pertenece al departamento General Obligado y se encuentra cerca del límite entre Santa Fe y Chaco.

Después del homicidio, la Policía allanó un domicilio vinculado con Pezz. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos pistolas Bersa, una calibre 22 y otra de 9 milímetros , además de una escopeta de doble caño, un rifle de aire comprimido y municiones.

También quedó bajo secuestro una camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada durante el episodio.

Pezz y su hijo fueron aprehendidos en un primer momento y trasladados a una dependencia policial de Las Toscas. Por orden judicial, el joven recuperó la libertad, mientras que el farmacéutico continuó detenido y fue trasladado a Villa Ocampo.

El fiscal Juan Carlos Koguc ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas la toma de muestras de sangre y orina. La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

La investigación deberá determinar la secuencia completa del ataque, el arma utilizada y la responsabilidad penal de Leandro Pezz , detenido por el homicidio de Geiser.

Fuente: Infobae