Un hombre de 29 años, con antecedentes penales y un procesamiento por robo, fue detenido por la Policía de la Ciudad, acusado de cometer dos robos a comercios del barrio porteño de Belgrano.

La investigación comenzó luego de que una mujer denunciara que había sido víctima de un asalto en su local gastronómico, ubicado sobre la avenida Cabildo, y permitió vincular al sospechoso con otro episodio delictivo ocurrido en una librería de la calle Montañeses.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A, que lograron localizar al presunto delincuente a partir de la descripción física que había aportado la víctima.

Tras identificarlo y realizar las actuaciones correspondientes, los investigadores comprobaron que el hombre tenía antecedentes y que ya había sido vinculado con otros hechos durante 2026.

El primer episodio se conoció cuando una mujer se acercó al personal policial para denunciar que un hombre le había robado mediante amenazas en su comercio gastronómico, ubicado sobre la avenida Cabildo al 1700.

A partir de la descripción que aportó la damnificada, los efectivos comenzaron a recorrer las inmediaciones para intentar localizar al sospechoso. Durante ese operativo, detectaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las señaladas por la comerciante.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Juramento y Zavalía, dentro del barrio de Belgrano. Allí, los policías interceptaron al sospechoso y le solicitaron que acreditara su identidad.

Poco después se presentó la mujer que había realizado la denuncia y reconoció al hombre como el autor del robo que había sufrido en su local . Con esa identificación, la investigación avanzó y la víctima formalizó la denuncia en la dependencia policial.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales relacionadas con el asalto al establecimiento gastronómico.

Durante el avance de la investigación, los efectivos establecieron que el detenido también estaría relacionado con otro hecho delictivo ocurrido en el mismo barrio.

Se trataba de un robo cometido en una librería ubicada sobre la calle Montañeses al 2700. Por ese episodio intervino la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli.

La conexión entre ambos episodios permitió ampliar las actuaciones y reunir elementos para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Uno de los aspectos que surgió durante la identificación del sospechoso fue su historial judicial. Según la información policial, el hombre de 29 años ya tenía un procesamiento por robo y registraba otros antecedentes reunidos durante este año.

Entre ellos figuraban actuaciones por violación de domicilio y por desempeñarse como cuidacoches informal , conocido popularmente como trapito , en la vía pública. Además, sobre él pesaba una prohibición de acercamiento.

Estos antecedentes fueron incorporados a las actuaciones y quedaron a consideración de la Justicia, que dispuso avanzar con su detención.

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, a cargo del juez José Miguel Guerrero, con intervención de la Secretaría de la doctora Lindheimer.

Por disposición judicial, se ordenó la detención del sospechoso y el secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo , elementos que quedaron incorporados al procedimiento.

La investigación busca establecer las circunstancias de los dos episodios y determinar la responsabilidad del acusado en cada uno de ellos. Mientras tanto, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal.

Fuente: Infobae