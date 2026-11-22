Pinamar defendió el nuevo sistema de venta de churros en las playas y respondió a los cuestionamientos de El Topo

ZONALES

La Municipalidad de Pinamar salió a explicar y defender el nuevo régimen de venta ambulante de churros y medialunas en el frente marítimo, luego de que la reconocida empresa Churros El Topo difundiera un comunicado en el que cuestionó los cambios establecidos por la Ordenanza 7336/2026. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es terminar con la informalidad, reducir la cantidad de vendedores, establecer responsabilidades y mejorar los controles durante la temporada de verano.





En su respuesta oficial, el Municipio informó que durante la última temporada solamente 27 vendedores habían tramitado el permiso correspondiente, mientras que más de 200 desarrollaron la actividad sin autorización. Según señalaron, esta situación dificultaba las tareas de fiscalización y generaba condiciones desiguales frente a quienes cumplían con las exigencias municipales. El nuevo régimen, aprobado por el Concejo Deliberante, busca corregir ese escenario mediante una reorganización integral de la actividad.





Cómo funcionará el nuevo sistema





Uno de los principales cambios es que la venta de churros y medialunas dejará de funcionar bajo el esquema anterior de permisos individuales y pasará a un sistema de licitación pública, dividido en cinco sectores: Pinamar Norte, Pinamar Sur, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Cada zona tendrá un esquema de adjudicación y responsables identificados para desarrollar la comercialización.





Sin embargo, desde la Municipalidad hicieron una aclaración central frente a los cuestionamientos de El Topo: la zonificación no significa que una churrería quede limitada a vender sus productos exclusivamente en un sector. Según explicaron, todas las empresas habilitadas tendrán la posibilidad de abastecer a los adjudicatarios de las distintas zonas y mantener presencia de marca en todo el frente marítimo. Además, las churrerías habilitadas de Pinamar tendrán prioridad frente a otros interesados al momento de participar en las licitaciones.





El esquema contempla también nuevas exigencias para quienes trabajen en las playas. Los vendedores deberán estar identificados mediante credenciales y códigos QR, mientras que los productos tendrán que provenir de establecimientos con habilitación comercial y bromatológica. También se establece prioridad para trabajadores residentes en el partido. La intención oficial es que cada vendedor pueda ser identificado y que exista trazabilidad sobre el origen de los alimentos que llegan a los consumidores.





El reclamo de Churros El Topo





La controversia tomó mayor dimensión luego del comunicado difundido por Churros El Topo, empresa que asegura haber invertido durante trece años en Pinamar y contar actualmente con seis locales en el partido: tres en Pinamar, uno en Valeria del Mar y dos en Cariló. Según detalló, cinco permanecen abiertos durante todo el año y sostienen puestos de trabajo más allá de la temporada turística.





La firma manifestó que no está en contra de ordenar la venta ambulante y que desde hace años reclama mayores controles sobre los vendedores sin autorización y los productos de origen irregular. Sin embargo, cuestionó que no haya sido convocada a participar de las conversaciones previas a la reforma y advirtió que el nuevo mecanismo puede modificar sustancialmente su forma de trabajar.





El principal punto de desacuerdo está relacionado con la comercialización mediante terceros. Desde la empresa explicaron que, si una churrería obtiene la adjudicación de una zona, pero quiere mantener presencia comercial en otros sectores, deberá abastecer a quienes resulten adjudicatarios allí. Para El Topo, venderle mercadería a un intermediario no es equivalente a controlar directamente la venta al consumidor. En ese sentido, planteó interrogantes sobre la conservación de los alimentos, su manipulación, la utilización de su marca y la posibilidad de que se comercialicen productos sobrantes de jornadas anteriores.





La compañía también cuestionó la exigencia de residencia para acceder a los permisos y reclamó igualdad de criterios en los controles sobre los ruidos que generan los vendedores ambulantes y otras actividades comerciales en la playa. Sostuvo, además, que los cambios deberían contemplar las inversiones realizadas y las fuentes laborales que dependen de esta actividad.





El reclamo judicial y el antecedente del amparo





En el plano administrativo y judicial, El Topo informó que presentó distintas objeciones contra el nuevo régimen. Entre ellas, un reclamo ante el Concejo Deliberante para solicitar la suspensión de la ordenanza, un recurso de revocatoria contra el pliego licitatorio y presentaciones realizadas por vendedores vinculados a la empresa.





Uno de los pasos fue una acción de amparo promovida el 7 de noviembre ante el Tribunal de Trabajo N.º 1 de Dolores. Sin embargo, según detalló la propia firma en su comunicado, el tribunal declaró inadmisible esa vía judicial, por considerar que no estaban reunidas las condiciones para tramitar el planteo mediante ese procedimiento excepcional. De esta manera, el amparo no prosperó y la Justicia no dio lugar a su tratamiento por esa vía. Cabe aclarar que esa decisión no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de todos los cuestionamientos contra la ordenanza.





Posteriormente, el 17 de noviembre, la empresa informó que solicitó una medida cautelar anticipada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, expediente N.º 26121. Al momento de emitir su comunicado, indicó que esa presentación continuaba en trámite. Por lo tanto, se trata de una instancia diferente de la acción de amparo que había sido declarada inadmisible.





La licitación y el comienzo de una nueva etapa





La Municipalidad formalizó el proceso mediante la Licitación Pública N.º 07/2026, destinada a otorgar los permisos de venta de churros y medialunas en el frente marítimo. Según el llamado publicado en el Boletín Oficial bonaerense, la apertura de ofertas está prevista para el 24 de noviembre a las 10, en la Dirección de Contrataciones municipal.





Desde el Ejecutivo remarcaron que ordenar la venta ambulante constituye una facultad y una responsabilidad del Estado local. También señalaron que la reforma alcanza a otros rubros y que se eliminaron determinadas actividades de la venta ambulante, entre ellas la comercialización de bebidas, con el propósito de reducir la concentración de vendedores y preservar el disfrute de las playas.





Las churrerías forman parte de una tradición comercial y turística de Pinamar. El desafío que plantea la nueva normativa es mantener esa actividad, pero bajo un sistema de permisos, responsabilidades y controles más estrictos. Mientras el Municipio sostiene que todas las marcas podrán tener presencia y abastecer los distintos sectores, El Topo reclama modificaciones y una instancia de diálogo que contemple su modalidad histórica de trabajo.





La discusión, que combina el ordenamiento del espacio público, la competencia comercial, las fuentes laborales y los controles sobre los alimentos, tendrá un capítulo decisivo con el avance de la licitación y la implementación del nuevo régimen de cara a la temporada de verano 2026/2027.