Qué dice el mail que le enviaron a los empleados en la Argentina que trabajaban para Ueno Bank

Kaitel SRL , la sociedad que opera bajo la marca Itti en Argentina , formalizó este jueves la suspensión de una parte de sus 940 trabajadores . La crisis de la entidad financiera paraguaya arrastró a la tecnológica que se dedicaba al desarrollo de sistemas para dicho banco. El correo electrónico enviado a los empleados explica que la intervención del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank generó una situación de fuerza mayor . El texto oficial justifica la paralización temporal de las actividades mediante una referencia directa a las restricciones operativas que impiden el flujo normal de fondos . La empresa aplicó los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo para sustentar la suspensión de actividades sin el pago de salarios entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026.

El comunicado enviado a la plantilla, al cual tuvo acceso LA NACION , precisa que la medida resulta ajena a la voluntad de la compañía . La firma aclara que el proceso de resolución del banco paraguayo afectó gravemente la disponibilidad de los recursos financieros para sostener la nómina salarial . A pesar de la interrupción en los haberes, el mail afirma que la relación laboral se mantiene vigente . Kaitel SRL se comprometió a garantizar el costo de la medicina prepaga para los empleados y sus grupos familiares durante los treinta días de inactividad obligatoria. El documento insta al personal a retornar a sus funciones el 5 de diciembre , salvo que la empresa emita una nueva comunicación en el futuro cercano.

La empresa tecnológica atraviesa un escenario de incertidumbre absoluta: otros trabajadores recibieron un mensaje distinto donde la dirección exige la continuidad de sus tareas desde el hogar bajo la categoría de personal esencial. Sin embargo, en ese mismo correo, los directivos admiten que aún no poseen los recursos económicos necesarios para cubrir los salarios del mes de octubre. La compañía reconoce la falta de fondos para afrontar las obligaciones de noviembre y promete realizar gestiones para regularizar la situación en el corto plazo . La estructura de pagos mixta, que combinaba abonos locales con giros a través de la plataforma Deel, complica aún más el panorama para los empleados ante un posible cierre definitivo de la filial .

El contexto previo agrava el impacto de esta noticia, ya que la empresa, parte del Grupo Vázquez, inauguró oficinas de 1500 metros cuadrados en el barrio porteño de Belgrano en agosto de 2025. Aquel despliegue incluyó planes de expansión y la contratación masiva de talento argentino . Empleados consultados por LA NACION describen un crecimiento desmedido seguido de una reducción de personal que afectó a 200 personas en agosto pasado. El silencio de la gerencia durante los días previos a la intervención bancaria generó malestar entre los trabajadores. Los integrantes de la firma se mantuvieron conectados a sus sistemas de trabajo sin recibir órdenes claras, ante el temor a futuras represalias legales por abandono de puesto .

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar una caída crítica en su índice de solvencia : la entidad apenas alcanzaba el 5,56% , cifra muy lejana al 12% exigido por la normativa vigente .

Mientras el Congreso paraguayo aprobó leyes de emergencia para resguardar los depósitos de los ahorristas , en la Argentina la situación de los trabajadores permanece en un limbo legal absoluto . La compañía no respondió a las consultas formuladas por este medio para ampliar detalles sobre la viabilidad futura del centro de desarrollo tecnológico en Buenos Aires. El clima interno refleja una desazón profunda tras la promesa de expansión regional fallida .

Fuente: La Nación