Al analizar el mercado de trigo, el contrato de enero de 2027 pasó de los 244 dólares por tonelada registrados el 1° de septiembre a los actuales 206 dólares, acumulando una baja de 38 US$/t.

Sin embargo, hay fundamentos que permiten pensar en una recuperación . Uno de ellos es el posicionamiento de la exportación: al 24 de noviembre, las compras de trigo de la campaña 2026/27 alcanzaban los 5,4 millones de toneladas, frente a los casi 19,5 millones que había adquirido el sector durante toda la campaña anterior. Las DJVE de esta nueva cosecha registran solamente 1,1 millones de toneladas, frente a las 20,38 millones de toneladas de la cosecha anterior.

A este análisis se suma un factor determinante: Brasil . El vecino país necesita importar alrededor de nueve millones de toneladas de trigo y la Argentina podría convertirse en uno de sus principales proveedores.

Hay que destacar que Brasil ya adquirió unas 125.000 toneladas de trigo canadiense, una operación que deja una señal sobre las necesidades de su mercado . Brasil compró el trigo canadiense por calidad y no por precio. Lo hizo porque necesita una calidad determinada para determinados usos, debido al fracaso de la cosecha brasileña, no solo en cantidad, sino también en calidad. La sola demanda de trigo de Brasil posiciona a la Argentina como el principal proveedor de ese destino.

Con ese escenario, pensamos que la baja del mercado ya se produjo y que es muy probable que el trigo tenga margen para recuperar su precio . Estamos en las vísperas de un mercado que va a revertir la caída registrada desde septiembre y comenzará una nueva remontada alcista. Asumiendo que el mercado pueda recuperar el 50% de la baja experimentada, estaríamos hablando de un aumento de unos 20 US$/t, con un rango de precios de entre 226 y 230 US$/t.

El maíz también registró una corrección importante. El contrato de abril de 2027 pasó de 210 dólares por tonelada en septiembre a 185 dólares al cierre de la semana pasada, una pérdida de 25 dólares .

Para la campaña 2025/26, el sector había registrado compras por 44,48 millones de toneladas, frente a declaraciones juradas de ventas externas cercanas a 41,35 millones de toneladas. Las compras de maíz disponible en la semana del 18 de noviembre llegaron a 585.000 toneladas, un volumen muy alto para esta época del año. Del total adquirido, hay que tener en cuenta que queda un saldo por fijar de 5,2 millones de toneladas y, por este motivo, la exportación tiene volumen suficiente para cubrir sus ventas .

En la nueva campaña 2026/27, que todavía tiene varios meses por delante antes del inicio de la cosecha, la exportación ya lleva compradas 8,29 millones de toneladas, mientras que las declaraciones juradas de ventas externas apenas alcanzan 1,12 millón de toneladas.

En el plano internacional, todavía hay factores que pueden contribuir a sostener los precios: una menor producción de maíz en Estados Unidos, la caída de sus stocks y una reducción de las exportaciones provenientes del Mar Negro, fundamentalmente de Ucrania .

Ese escenario abre oportunidades para la oferta argentina, que viene capturando parte de la demanda internacional que Brasil no puede abastecer debido a la pérdida de competitividad de sus exportaciones de maíz frente a la firme demanda interna para la producción de etanol, una actividad que se consolida en el estado de Mato Grosso, principal productor y exportador de maíz del país.

En estos momentos, los exportadores argentinos están pagando por encima de la paridad FAS teórica, lo que puede constituir un factor bajista para el corto plazo .

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados

El autor es director de AgriPac Consultores Ir al perfil

Fuente: La Nación