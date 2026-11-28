El maíz tardío amplió las posibilidades de producción y estabilizó resultados donde sembrar temprano implicaba exposición a la sequía. Tras más de una década de su adopción masiva, aún quedan kilos por capturar en ambientes restrictivos y en lotes cuyo potencial los planteos habituales no aprovechan .

Atrasar la siembra de septiembre-octubre a fines de noviembre-diciembre en la región pampeana, o enero en el norte, desplaza la floración y el llenado hacia una menor demanda atmosférica y reduce el riesgo de golpes de calor. También tiene costos: menor radiación y temperatura durante el llenado y mayor exposición a heladas. El tardío puede superar al temprano con sequía, aunque suele resignar parte del techo de un temprano sin restricciones.

Definida la siembra tardía por riesgo climático, diversificación o restricciones operativas, hay que estimar cuánto podría rendir el cultivo bien manejado y qué limitaciones pueden corregirse. Esa expectativa orienta la fecha dentro de la ventana tardía, el híbrido, la densidad, la nutrición y la protección .

El maíz tardío no exige siempre planteos defensivos. Su rendimiento alcanzable depende del ambiente: profundidad y capacidad de retención del suelo, agua a la siembra, napa y posición en el paisaje. Los antecedentes del lote y los pronósticos estacionales ayudan a construir escenarios para cada campaña, pero deben acompañarse con el diagnóstico de la situación actual .

En la región pampeana central, las mayores productividades promedio suelen alcanzarse alrededor del primero de diciembre; en la zona núcleo y el sur bonaerense, hacia la tercera semana de noviembre. Sin embargo, hay variabilidad entre años. Dentro de esa ventana, conviene priorizar los ambientes de mayor potencial y dejar para el final los más limitados por tosca, impedancias superficiales, horizontes restrictivos o alta proporción de arena .

El barbecho se define meses antes. En planteos puramente químicos, el monitoreo previo a la siembra permite ajustar los herbicidas a las malezas presentes. Su rápido crecimiento posterior y la dificultad de control con el cultivo desarrollado exigen atención a los preemergentes y sus condiciones de aplicación. Con cultivos de cobertura, la fecha de interrupción debe priorizar la recarga de agua según la situación hídrica del perfil y las lluvias probables. En inviernos y primaveras secos, terminar temprano es crucial; con mayor oferta hídrica, prolongar el ciclo permite ampliar sus servicios y puede reducir la necesidad de intervenciones químicas.

La genética debe adaptarse al rendimiento esperado y a las restricciones del ambiente. Un híbrido barato no necesariamente es el más adecuado para ambientes limitantes, donde las diferencias entre materiales pueden ser grandes. En regiones frías y húmedas cobran importancia el secado y la resistencia al vuelco; en zonas cálidas y húmedas o endémicas, la tolerancia a enfermedades. Ante atrasos importantes o siembras de segunda, los híbridos cortos o precoces pueden ayudar a completar el ciclo, siempre con adaptación comprobada.

La densidad depende del rendimiento esperado, la respuesta del híbrido y el costo de la semilla. Con precios favorables, el óptimo económico se acerca al agronómico. Para rendimientos alcanzables similares, la respuesta puede ser semejante entre fechas tempranas y tardías: sembrar tarde no justifica por sí solo bajar plantas. Las densidades elevadas son las que permiten capturar mayores rendimientos en una gran proporción de ambientes. Reducir densidad aumenta los recursos por planta y puede disminuir riesgos, pero también limitar el rinde si mejora la oferta ambiental. Espigas adicionales y macollos fértiles pueden compensar poblaciones bajas, con límites. Reducir plantas y nutrición en igual proporción puede debilitar esa compensación .

La nutrición requiere integrar análisis de suelo, movilidad de nutrientes, antecesor y demanda para ajustar dosis por ambiente. Fuente, momento y lugar de aplicación deben contemplar capacidad operativa y riesgo de pérdidas. En términos de protección del cultivo, el achaparramiento también necesita una nota propia exclusiva, exigiendo una estrategia regional que integre control del maíz voluntario, fecha, genética y control del vector mediante insecticidas. Para enfermedades fúngicas, el monitoreo y los umbrales orientan la protección, especialmente en cultivos de alto rendimiento con híbridos susceptibles a royas o tizón. Las respuestas a fungicidas adquieren relevancia en zonas con etapas vegetativas cálidas y reproductivas húmedas.

La cosecha suele transcurrir con humedad alta y temperaturas bajas y fluctuantes. La regulación especial de la cosechadora debe acompañarse con logística para afrontar interrupciones. Esperar los últimos puntos de secado puede perjudicar el precio y favorecer el enmalezamiento. Conviene considerar las tolerancias de humedad de los compradores, las alternativas de uso ganadero y los períodos de carencia si se aplican productos para controlar malezas antes de cosechar.

Profesor adjunto en la FAUNLPam, director de América Agroinnova y coordinador académico agrícola en las regiones CREA Oeste y Oeste Arenoso y en el Grupo de Riego Sudoeste.

Fuente: La Nación