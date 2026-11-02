Pity Álvarez declara por primera vez en el juicio por el crimen de un vecino en Villa Lugano

Cristian “Pity” Álvarez declara este lunes por primera vez en la decimosexta jornada del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano al que asesinó en julio de 2018. La audiencia será a las 11:30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Según confirmó su defensa, el músico se presentará de manera presencial.

El traslado del músico desde Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, deberá ser organizado por el Tribunal, con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes. Además, deberá realizarse en ambulancia y bajo supervisión profesional.

En la misma audiencia también está previsto que declaren el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el cura rockero, César Scicchitano Tagle. La defensa, a cargo de los abogados de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, podría solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos , según pudo saber TN . La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.

En paralelo, los abogados de Álvarez esperan una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y trasladados al fiscal general porteño para que se expida.

Uno de los planteos cuestiona que el juicio -que arrancó el 10 de agosto- haya comenzado sin que estuviera resuelta de manera definitiva la aptitud médica y psíquica del músico para comprender el proceso y ejercer su defensa.

Otro apunta al rechazo de cinco hábeas corpus. Según los abogados, “hubo arbitrariedades, desigualdad de armas y vulneraciones de garantías constitucionales que pondrían en riesgo la vida, la salud y la libertad del acusado”.

El tercer planteo de Baños y Queijeiro cuestiona la imparcialidad de los jueces del tribunal y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes.

La defensa sostiene que hubo irregularidades en el trámite de las recusaciones y que no se realizaron audiencias ni se produjo la prueba que habían ofrecido .

Ante el Tribunal Superior, los abogados solicitaron el sobreseimiento de Álvarez o, en forma subsidiaria, la nulidad del juicio, tal como lo hicieron en otras oportunidades. También pidieron que se suspenda el debate hasta que se resuelvan esos planteos.

Fuente: TN