Cambios en la Magistratura: pierde presencia Cristina y gana La Libertad Avanza

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de designar, disciplinar y remover jueces federales en todo el país. De ahí el interés de la política en pelear, hasta el final, por cada silla en esa mesa. Este año no será la excepción: a fines de noviembre vencen los mandatos de los representantes del Congreso y ya hay conflictos abiertos en ambas Cámaras por los candidatos.

La semana pasada, el peronismo del Senado hizo una movida que levantó sospechas: sumó al riojano Fernando Rejal a la bancada Justicialista, que quedó con 22 miembros, uno más que el bloque de La Libertad Avanza.

La polémica se abre porque son cuatro lugares los que le corresponden a cada Cámara y la distribución se hace en proporción al tamaño de los bloques: corresponden dos para el bloque mayoritario, y uno tanto para la segunda como tercera minoría.

Es decir que con uno más le tocarían dos representantes al peronismo (que tiene 22), uno a La Libertad Avanza (con 21) y otro a la UCR (que tiene 10 miembros).

Pero los libertarios protestan. Sobre todo porque el peronismo ya tiene antecedentes: en 2022 partieron artificialmente su propio bloque en dos para conseguir más lugares.

En esa ocasión fue tan burda la jugada que la Justicia falló en su contra y el camporista Martín Doñate no pudo asumir. La Corte Suprema dijo que fue un “ardid” y le otorgó el lugar al cordobés Luis Juez.

Pero esta vez es distinto. Si recurren a la Justicia, creen que el criterio que les fijarán es que se tome como referencia el número que tenían los bloques cuando se conformaron , tras la renovación post electoral. Si es así LLA podría verse perjudicado porque tenían uno menos, ya que Luis Juez se sumó en febrero al bloque libertario.

José Mayans ya le ofreció a Patricia Bullrich repartirse igual cantidad: dos para LLA y dos para Unión por la Patria. Pero la libertaria lo ve inviable porque la ley obliga a la representación de una "tercera minoría " y, además, porque eso le generaría problemas políticos con sus aliados radicales. "Si ya son lo mismo", retrucan en el peronismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel - que es la que tiene que elevar la carta a la Magistratura con los candidatos- ya les avisó que ella no se va a meter, que es un tema entre los senadores que deben llegar a un acuerdo o, en todo caso, dirimir las diferencias con una nota en el recinto .

Bullrich ya pidió a especialistas que le presenten un dictamen jurídico para evaluar qué posibilidades concretas tienen para no perder la pulseada.

Actualmente, integran el Consejo de la Magistratura por el Senado: dos peronistas (Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde), un libertario (Luis Juez) y un radical (Eduardo Vischi).

Los candidatos de La Libertad Avanza para el nuevo mandato serían Nadia Márquez (Neuquén) y la fueguina María Belén Monte de Oca. El peronismo propone a Eduardo "Wado" de Pedro (Buenos Aires) y a Florencia López (La Rioja).

Los radicales tienen que definir si Vischi buscará renovar o eligen a alguno de los otros dos abogados de la bancada: el radical bonaerense Maximiliano Abad y el mendocino Rodolfo Suárez.

Lo cierto es que la ley que regula la Magistratura establece en su artículo 3 que los miembros del Consejo "durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período". Es decir que no pueden ir por la reelección directa si no dejan pasar un mandato . Ese punto también despierta discusión en Diputados.

El jefe de bloque de UP, Germán Martínez, presentó una acción declarativa de certeza para que le informen cuál es el criterio válido dadas las sucesivas reformas a la ley y los fallos de la Corte Suprema, además del antecedente del reclamo judicial del juez Diego Barroetaveña quien intentó ir por la reelección aunque después desistió.

El planteo no lleva ningún nombre pero la bancada necesita tener esa información para elegir a su representante. Concretamente, saber si los actuales consejeros, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, pueden volver a ser propuestos.

A su vez, el sector no kirchnerista de la bancada pide pista para que esta vez el representante de Diputados no sea del riñon de Cristina.

Una idea es que si por el bloque peronista del Senado va un legislador que tributa para el cristinismo, que en Diputados haya una compensación y vaya un legislador de un sector diferente. Como sea, la ex presidenta sí o sí verá reducida de 4 a al menos 3 su cantidad de consejeros.

Mientras tanto, hay un grupo de legisladores que indica que el impedimento para reelegir aplica a los estamentos que se postulan a elecciones para ir al Consejo (jueces y abogados) pero no para los políticos que no van a comicios, sino que son designados por consenso.

Los números actuales indican que a LLA (tiene 95 diputados) le corresponden dos, a Unión por la Patria (son 92) uno y el tercero a Provincias Unidas que tiene 18 legisladores, aunque hay conversaciones avanzadas para consensuar con el bloque

Son miembros del Consejo además de Tailhade y Siley (por Unión por la Patria), Gonzalo Roca (de La Libertad Avanza) y Alvaro González del PRO.

La respuesta de la Justicia impactará no sólo sobre el caso de Vischi en el Senado sino también de Alvaro González, del PRO, ya que hay negociaciones para evaluar la posibilidad de que sea él quien siga en el Consejo con respaldo de los gobernadores de Provincias Unidas.

La Libertad Avanza quiere que Roca siga y sumaría a Nicolás Mayoraz. En el caso de Roca no habría problemas para la reelección porque él asumió en reemplazo de la radical Roxana Reyes, y no se contabilizan igual los mandatos. De hecho ya pasó con Pablo Tonelli, que después de cumplir un reemplazo fue elegido y siguió cuatro años más.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín