Un hombre pasó cinco días en terapia intensiva después de que un profesor de jiu jitsu lo golpeara en medio de una discusión originada por un choque de tránsito a la salida de un boliche en Córdoba . " Pensaron que estaba muerto, no tenía pulso ", recordó la víctima sobre el momento en que fue asistida por la Policía tras caer al suelo y sufrir un grave golpe en la cabeza.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre, alrededor de las 5.40, en las inmediaciones del complejo Forja, ubicado sobre Mauricio Yadarola al 1700, en la capital cordobesa. Sin embargo, se conoció este miércoles cuando la persona agredida, identificada como Pablo, relató su versión en distintos medios.

El joven contó que todo comenzó cuando una camioneta chocó su automóvil y él descendió del vehículo para intentar intercambiar los datos necesarios para realizar los trámites del seguro, pero la situación se fue poniendo cada vez más tensa con los ocupantes del otro rodado.

"La situación fue una locura, de un accidente de tránsito nada más. Yo salía, puse el guiño a la izquierda, me choca de atrás y se baja violentamente", recordó en diálogo con Telenoche .

En medio de la salida de personas del boliche, decidió sacar fotografías de los vehículos involucrados y estacionar su auto a un costado para liberar la circulación. Luego, siempre según su versión, volvió a acercarse a la camioneta para solicitar la documentación necesaria para el reclamo administrativo.

" Me acerco y le digo 'dame los datos' , saco la foto del accidente para presentar en el seguro y estaciono el auto al costado. En eso, se suben todos para escaparse y la persona que estudia para ser policía me pecha para atrás y me dice 'tomate el palo' y le digo, 'pero, pará'", recordó.

Segundos después intervino el conductor de la camioneta. "Se baja la persona que conduce y me pega de costado en la mandíbula y yo ni lo veo. Caigo para atrás, p ego la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar , ya sin signos vitales", remarcó.

La víctima aseguró que la secuencia fue observada por varias personas que estaban en la zona. "La gente lo empieza a filmar porque yo estaba solo en el auto y ellos eran bastantes ", sostuvo.

Tras la agresión, los ocupantes de la camioneta abandonaron el lugar y Pablo quedó tendido sobre el asfalto . Los primeros en asistirlo fueron efectivos de la Policía Urbana.

"Llegó la Policía Urbana y pensaron que estaba muerto. No tenía pulso, nada . Pegué con la cabeza", relató el joven que también habló con El Doce.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones sufridas. "Me vieron que tengo un coágulo en la cabeza y quedo en terapia intensiva ", explicó.

Según contó, permaneció cinco días internado en terapia intensiva y durante ese período fue sometido a múltiples estudios. Durante la internación le realizaron "seis o siete tomografías" para controlar la evolución de la lesión.

Pablo afirmó que pudo identificar a quien le dio el golpe y sostuvo que se trata de un profesor de jiu jitsu. También cuestionó la actitud de otro de los ocupantes de la camioneta, a quien describió como aspirante a una fuerza de seguridad.

"En vez de servir a la comunidad, agarra una camioneta y se va. No está bueno ese ejemplo", señaló.

El joven manifestó además su malestar por la falta de avances en la investigación. "Me parece una locura. Que esté encajonado esto no lo entiendo . Porque ya hice todo. Tengo los videos. Todo está presentado y aparentemente no hicieron nada", lamentó.

"Me llama mucho la atención, porque después que pasó esto, yo hice la denuncia . Cuando me dieron el alta, fui a la Unidad judicial 13, presenté videos, testimonios, hay cinco o seis testigos. Todos lo vieron, nunca se abrió la causa, nunca fueron a detener a esta persona ni la llamaron para que declare", expresó.

También sostuvo que continúa bajo tratamiento médico como consecuencia de las lesiones sufridas aquella madrugada. "Es una locura fui a preguntar qué pasaba y me dijeron que había secreto de sumario. Yo estoy tomando anticonvulsivos , medicación que me dieron para que me tranquilice, tres antibióticos, y esta persona sigue libre, como si nada", manifestó.

Y completó: "La Policía actuó bien. El problema fue la fiscalía . Me dijeron 'no podés hacer nada, esto es secreto de sumario, ya te vamos a avisar', y pasaron dos meses".

Fuente: Clarín