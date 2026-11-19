A menos de una semana de la explosión trágica de ocurrida en Remedios de Escalada a causa de una rotura de un caño durante una obra, este miércoles nuevamente se produjo una fuga de gas a dos cuadras de aquel hecho

Según informó personal de la Policía Bonaerense, una pareja se acercó a la dependencia de seguridad a manifestar que cuando pasaba por la avenida Hipólito Yrigoyen y Di Giorno sintió un fuerte olor a gas.

De esta manera, se volvió a activar el protocolo de prevención y acudieron al lugar Bomberos y una cuadrilla de Metrogas, que constataron la fuga y solicitaron despejar la cuadra.

La avenida Yrigoyen fue cortada parcialmente por los Bomberos a modo de precaución y los vecinos volvieron a entrar en pánico. Los operarios trabajaban para poder reparar la fuga y para restablecer paulatinamente una calma que hace varios días que el barrio no tiene.

Este hecho ocurre en medio de las obras que se realizan en la zona para restablecer la dinámica del barrio, luego de que negocios y viviendas quedaran destruidos por la fatal explosión. Una persona murió y hay cinco vecinos graves por el hecho del último viernes en Beltrán y Del Valle Iberlucea

Durante esta semana, se hizo una reapertura parcial de las calles afectadas por la explosión del viernes, con la vuelta de los servicios a los hogares y a los negocios.

Hoy, en Remedios de Escalada: ✅ Trabajos de demolición. ✅ Puntos de Orientación al vecino. ✅ Puerta a puerta informativo a vecinos y comerciantes. ✅ Relevamiento de datos para líneas de asistencia junto a Banco Provincia. ✅Tareas de reparación e higiene urbana. Ya… pic.twitter.com/K7sFy6qk12

Además, desde el Municipio de Lanús instalaron cuadrillas especiales para asistir a los vecinos y para volver a poner en funcionamiento al barrio, ya que es la principal zona comercial de Remedios de Escalada.

Hubo trabajos de demolición , retiro de vehículos y tareas de reparación e higiene urbana.

En la zona también permanecía la carpa de Desarrollo Social, que durante los primeros días del operativo ofreció asistencia a los vecinos evacuados, como agua y otros elementos básicos.

La explosión del último viernes en Beltrán y Del Valle Iberlucea dejó un muerto, operario de la empresa tercerizada, y alrededor de 30 heridos, cinco de ellos con entre el 40 y el 90% del cuerpo quemado.

Metrogas logró cortar la fuga de gas durante la madrugada del sábado y los Bomberos extinguieron el incendio, pero las consecuencias materiales y la incertidumbre no se fue del barrio.

Además de daños totales en la fiambrería más cercana a la calle Iberlucea, un departamento perdió por completo su habitación en el primer piso, y en una fachada del edificio que está enfrente hay rajaduras en la medianera que da a una biblioteca.

Después del día de la explosión, los vecinos de Escalada reportaron nuevas fugas de gas, por lo que personal de Bomberos y Metrogas realizaron cortes parciales en la zona y recién rehabilitaron la circulación una vez saneado el problema.

El lunes, la preocupación se trasladó a la estación de Lanús, ya que en las avenidas Yrigoyen y 25 de Mayo , se hizo presente una cuadrilla de Metrogas y otra de Bomberos porque los vecinos denunciaron que había un escape de gas.

Estuvieron trabajando toda la mañana hasta que pudieron encontrar la solución, aunque los vecinos siguen en alerta.

Lo mismo pasó esta semana en Carlos Gardel al 900, donde se constató una nueva fuga y se tuvieron que tomar medidas de prevención como la evacuación de la cuadra y comercios, una postal reiterada por estos días.

Fuente: Clarín