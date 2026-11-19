Detuvieron a un hombre acusado de abandonar a su madre hasta provocarle la muerte por desnutrición y deshidratación

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Un hombre de 50 años fue detenido en el sur de la provincia de Buenos Aires, acusado de no haber intervenido para evitar la muerte de su madre, una mujer de 87 años que falleció tras permanecer en un grave estado de desnutrición y deshidratación.

La víctima fue identificada como María Luisa Rosa Marani. El caso salió a la luz el 9 de octubre, luego de que una vecina denunciara la situación ante la Policía.

Al llegar a la vivienda, efectivos de la comisaría décima encontraron a la mujer en condiciones de abandono y solicitaron su traslado urgente a un hospital. Sin embargo, pese a la atención recibida, falleció el 12 de octubre.

La investigación permitió identificar como sospechoso a su hijo, de 50 años, quien fue detenido el miércoles durante un operativo realizado en una vivienda ubicada en la calle 471 al 400, entre 14 y 14 A.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, bajo las directivas de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17.

La causa fue caratulada preventivamente como "Abandono de persona seguido de muerte agravado" y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo de la magistrada Marcela Inés Garmendia.