Médicos olvidaron dos agujas en el cuerpo de una mujer durante una cesárea y tuvieron que operarla nuevamente

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Una joven de 23 años sufrió complicaciones luego de que un obstetra olvidara dos agujas en su cuerpo durante una cesárea realizada en una maternidad estatal de Franco da Rocha, en la región metropolitana de São Paulo, Brasil.

Flávia había dado a luz a su hija Jade cuando su marido, Robert, advirtió que algo no estaba bien. Durante el procedimiento, el médico no lograba encontrar una de las agujas utilizadas y pasó aproximadamente una hora buscándola. Finalmente, creyó que el elemento había caído al suelo y dio por terminada la intervención.

Sin embargo, al día siguiente, los estudios médicos confirmaron que había dos agujas dentro del cuerpo de la paciente. Debido a la situación, Flávia fue trasladada al Hospital General de Itapevi, donde debió someterse a una nueva cirugía para retirarlas.

Según lo informado, los elementos estaban ubicados cerca de la vejiga y podían provocar una infección generalizada.

Robert también denunció otros comportamientos del obstetra durante la atención, entre ellos discusiones con integrantes del equipo médico y comentarios ofensivos sobre la decisión de realizar una cesárea.

Ante lo ocurrido, la familia tiene previsto denunciar al profesional ante el Consejo Regional de Medicina y reclamar una indemnización por la vía civil. La abogada que representa a la pareja también considera que podrían existir responsabilidades penales.