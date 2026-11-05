Papa León XIV en CABA: cómo funcionarán los subtes y qué estaciones estarán cerradas entre el 8 y el 10 de noviembre

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso un operativo especial en la red de subtes por las misas que celebrará el Sumo Pontífice el lunes 9 y el martes 10 de noviembre en el barrio porteño de Palermo.

Durante la visita, el servicio funcionará con restricciones y habrá estaciones cerradas en todas las líneas por cuestiones de seguridad.

Las restricciones comenzarán el domingo 8 de noviembre a las 12 y se extenderán hasta el lunes, desde el inicio del servicio. Para el martes 10, está previsto que todas las estaciones estén abiertas, salvo aquellas que permanecen cerradas por obras.

Las líneas funcionarán según sus respectivos cronogramas, pero tendrán recorridos limitados desde las 12 del mediodía del domingo .

El servicio funcionará entre San Pedrito y Sáenz Peña . Las estaciones cerradas serán:

El recorrido será entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay . Permanecerán cerradas:

El servicio funcionará entre Constitución y Diagonal Norte , con egreso exclusivo en esta última estación. Estarán cerradas:

El recorrido será entre Congreso de Tucumán y Tribunales . Las estaciones cerradas serán:

Será una de las más afectadas por el operativo. El servicio funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José . Permanecerán cerradas:

El recorrido será entre Hospitales y Facultad de Derecho . De todas maneras, estarán cerradas:

El martes está previsto que todas las estaciones de la red estén abiertas , con excepción de las que permanecen cerradas por obras. Las líneas funcionarán con el cronograma habitual de un día hábil.

Sin embargo, si se registran riesgos de seguridad, saturación de pasajeros o problemas operativos, se podrá aplicar el mismo protocolo de restricciones que durante el domingo y el lunes.

Por la Misa de Jóvenes , que se celebrará el martes en avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta, habrá un operativo especial para facilitar la desconcentración de los asistentes.

La Línea D extenderá su horario hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles y tendrá dos recorridos:

Por su parte, la Línea H tendrá un servicio especial para garantizar la conexión con la Línea D. Habrá dos estaciones habilitadas: Pueyrredón y Once, donde solo se permitirá el egreso de pasajeros.

Fuente: TN