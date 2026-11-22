La Argentina fue pionera en biocombustibles. Con el dictado de la Ley 26.093 en 2006 la Argentina desarrolló una nueva industria, la de los biocombustibles . Esto significó creación de trabajo, transformación de las materias primas del campo y un elemento dinamizador de la economía del productor rural. Fue el momento de la promoción. Hoy es el momento de la consolidación de esa industria y de dar el gran salto adelante .

El Honorable Congreso de la Nación tiene la oportunidad y la obligación de sancionar una ley de biocombustibles que proyecte nuestra competitividad agroindustrial en busca de nuevos logros.

Al igual que como ocurrió con el acuerdo Mercosur – Unión Europea, es sumamente conveniente integrar nuestra política de biocombustibles con el bloque. Brasil mezcla 30% de etanol en la nafta y 15% de biodiésel en el gasoil, y su Ley del Combustible del Futuro fija un sendero de aumentos anuales hasta llegar al 20% de biodiésel en 2030 . Con esa política, Brasil volvió a autoabastecerse de nafta y redujo sus importaciones de gasoil. Paraguay también avanza en esa línea.

Debemos entender que, utilizando más biodiésel, no solo ahorramos divisas importando gasoil, sino que creamos mercado interno para nuestros productores de soja . Es lo que también está haciendo Estados Unidos, como Brasil, porque el corte de biocombustibles es también una política agraria. No debemos perder de vista esto.

Lo importante acá es agrandar la torta. Hoy tenemos 25 elaboradoras no integradas de biodiésel, instaladas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe, muchas en pueblos donde nunca había habido una industria, como Nogoyá, en Entre Ríos . Hoy esas empresas abastecen alrededor del 65% del corte obligatorio y compran aceite a unas 400 extrusoras, otra red de pymes en nuestro corazón rural y que además son abastecidas por miles y miles de productores. Esto es lo que debe preservar y potenciar la ley que apruebe el Congreso .

Asimismo es necesario entender que las trabas que los EE.UU. y la Unión Europea le pusieron al biodiésel argentino terminaron por dejar ociosas las plantas en la región de Rosario. También ahí hay que volver a crear puestos de trabajo y agregarle valor al aceite de soja. De exportar 1,6 millón de toneladas de biodiésel en el mejor momento de la industria, en la actualidad ese volumen se reduce a 400.000 toneladas, con suerte.

Incluso, este año la UE llegó a querer impedir la entrada del poco biodiésel que exportamos alegando cuestiones del uso de la tierra, que no es más que una medida para-arancelaria disfrazada de buenas intenciones.

Por eso la nueva ley tiene que contemplar a todas las partes y no, como pretende el Gobierno, en su postura de no querer elevar el corte de biodiésel más del 10%, transferir el abastecimiento del sector de las no integradas al de las integradas . Los legisladores tienen que entender lo que está en juego.

Lo que está en juego es la sostenibilidad del productor rural; la potenciación del hub oleaginoso de Rosario; el entramado de 400 extrusoras que abastecen del aceite de soja a las no integradas; el sostenimiento de los trabajadores y sus familias, y la creación de otros nuevos.

Porque como dijo el Santo Padre días atrás, se trata de poner la economía al servicio del hombre . Detrás de cada planta hay familias. Las empresas no integradas de biodiésel sostienen unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos , en muchos casos en localidades donde la planta es uno de los principales empleadores. Si cierran, no se pierde solamente una actividad económica: se pierde el arraigo, y los jóvenes vuelven a irse a las grandes ciudades.

Por eso, desde la experiencia de haber conducido la política agropecuaria del país, propongo a los diputados de todos los bloques cuatro criterios simples:

1. Un corte de biodiésel del 15% en línea con Brasil y el Mercosur;

2. Un segmento garantizado para las no integradas que hoy abastecen el corte obligatorio;

3. El otro segmento para que pueda ser abastecido por las plantas integradas;

4. Un horizonte de crecimiento e industrialización de la ruralidad mediante normas que potencien el campo y su industria.

La Argentina no puede darse el lujo de apagar fábricas que funcionan . Tenemos el campo, la industria y el conocimiento y es deber como argentinos potenciar su capacidad en pos del bienestar general.

Exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Fuente: La Nación