Una joven de 18 años vivió una situación insólita en Rawson, provincia de San Juan. Mientras dormía profundamente, unos delincuentes entraron a su casa y le robaron varios objetos de valor sin que ella se diera cuenta.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle De la Estación, cerca de Abraham Tapia, en la zona de Médano de Oro. Según fuentes policiales, el robo ocurrió durante la madrugada de este viernes y fue descubierto por la víctima cuando se despertó por la mañana.

Al revisar el lugar, la joven, identificada con el apellido Bustos, notó que la puerta de ingreso había sido forzada. También se dio cuenda de que se habían llevado un televisor de 32 pulgadas, una licuadora, una mochila, varias prendas de vestir y dinero en efectivo , entre otras cosas.

La afectada radicó la denuncia en la Comisaría N°36, que intervino en el procedimiento y dio aviso a la UFI Delitos contra la Propiedad, según informó el diario Tiempo de San Juan .

La policía trabaja para identificar a los responsables del robo y determinar cómo lograron ingresar y salir de la vivienda sin ser detectados. Hasta el momento, no se revelaron detalles sobre los sospechosos ni fueron recuperados los elementos robados.

Fuente: TN