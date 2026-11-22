El asesino de Annagreth Würgler tuvo más de tres meses antes que se hiciera la denuncia por averiguación de paradero de la bióloga suiza, de 28 años, que había viajado a la Argentina para hacer una travesía en bicicleta. Entre fines de agosto y diciembre de 2004 nadie había buscado en La Rioja a la turista. Hasta que su novio y su padre comenzaron a echarla de menos, debido a que Annagreth dejó de mandar por correo electrónico las fotos que tomaba con los paisajes del noreste argentino de fondo, nadie sabía en La Rioja, que la joven que había pasado el 26 de agosto de 2004 con su bicicleta negra por la comisaría de Patquía y solicitó a los policías un lugar para armar la carpa o compró arrope de chañar en un puesto de venta de artículos regionales de Villa Unión, había desaparecido.

Fuente: La Nación