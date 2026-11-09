Milei y su discurso ante el papa León XIV: “Me alegra ver a dirigentes de todo el arco político”

El presidente Javier Milei brindó un discurso desde el Palacio Libertad en el marco del primer día de la visita del papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice, que pronunció sus propias palabras a continuación del mandatario , permanecerá en suelo argentino hasta el 11 de noviembre.

Desde un atril, el mandatario comenzó su alocución con un saludo dirigido al Papa y a las autoridades presentes: “Su Santidad, papa León XIV, integrantes del cuerpo diplomático, miembros del episcopado argentino, integrantes del Poder Judicial y a todos los argentinos que miran desde sus casas, buenas tardes”.

Milei calificó como “un profundo honor”, tanto para él como para “todos los argentinos”, poder “celebrar la visita de Su Santidad”. “ Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, quienes profesan otras religiones, los argentinos no creyentes y quienes vinieron de otros países para participar de la visita”, expresó ante la mirada atenta de Robert Prevost .

Y destacó: “ Por eso, me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.

Tras los primeros minutos de su discurso, Milei recordó el legado del papa Francisco. “Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco. Sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”, sostuvo.

Y resaltó: “Se trató de una figura excepcional, que nos inspiró a todos, independientemente del credo. Una persona de inmensa generosidad, a quien tuve el honor de conocer de primera mano. Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas. Y quienes creemos en la vida eterna, no lo dudamos. Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra. Como alguien alguna vez dijo, la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte ”.

Luego, profundizó en el vínculo entre el Estado argentino y la Iglesia Católica: “ Como argentinos, los lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra nación : desde que el Evangelio llegó a estas tierras hasta nuestra declaración de independencia. En 1853, después de décadas de guerras civiles, la Argentina sancionó su Constitución. En ese momento central de nuestra historia, un joven fraile, el beato Mamerto Esquiú, subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara el nuevo orden constitucional y obedeciera la ley”.

“Su sermón tuvo tanto peso que [Justo José de] Urquiza lo mandó a imprimir y repartir. Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución sea la nave de la patria. Según decía, sin ley no hay patria ni verdadera libertad. Por eso, la Argentina liberal, republicana y constitucional, no nació contra la Iglesia, sino que fue bendecida por uno de sus clérigos ”, acotó.

En esa línea, remarcó que “ La Argentina es un país de orgullosa historia católica, donde desde sus inicios se practican múltiples credos en plena paz y armonía”. ”Quiero detenerme a hablar del valor de la espiritualidad, que ocupa un lugar central en la vida en comunidad. El centro de toda espiritualidad genuina es la fe. La fe enaltece nuestras almas. Nos permite comprender y conectar con algo superior que nos fundamenta y nos sostiene”, continuó.

Y profundizó: “La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, tragedias, miedos e incertidumbres. Nos permite reconocernos como seres humanos conectados con algo más grande. Nos conecta con Dios, que nos ama como somos. Precisamente a través de ese amor, nos exige ser cada día un poco mejores personas. Todas las virtudes proceden de esta piedra angular: sin la fe, estamos perdidos en el mundo. El futuro se nos aparece como incierto y amenazante. En la fe descansa la certeza de que hay una mano invisible que atraviesa nuestras vidas, recompensa la bondad y castiga la maldad”.

Sobre el final de su discurso, Milei reiteró que el pueblo argentino “es un pueblo de fe” . “Es una fe que nos lleva a vencer el mal con el bien, que conserva la esperanza en la adversidad y encuentra en la fortaleza el ánimo para volver a empezar. Por eso, la visita de Su Santidad, el papa León XIV, nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”, dijo el jefe de Estado.

“Esta visita trasciende diferencias y divisiones temporales. Nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia adentro, hacia lo que nos hace humanos. Al hacerlo, reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Como Gobierno, seguiremos trabajando para guiar cada una de nuestras decisiones conforme a la brújula moral que nos ha conducido y la Iglesia ha custodiado ”, insistió.

El mandatario argentino cerró su mensaje con un pedido: “ Honremos la memoria y protejamos el legado de quienes ya no están, mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado. Santidad, gracias por venir. Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina como lo hacemos nosotros. Muchísimas gracias”.

Fuente: La Nación