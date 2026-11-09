Así fue el saludo entre el papa León XIV y el gobernador Axel Kicillof

En su segundo día de gira por la Argentina, minutos antes de las 9 de la mañana, el papa León XIV arribó este lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione , donde, tras descender del papamóvil al que se había subido unos 700 metros antes de llegar a la institución que alberga personas con discapacidades, fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof . Tras cruzar algunas palabras, el Sumo Pontífice y el mandatario provincial se intercambiaron regalos .

Kicillof , que estaba acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, le entregó al Papa un mate institucional de la Provincia mientras conversaba entre sonrisas. También le otorgó una réplica del corazón de Don Orione que fue realizado en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos , según pudo saber LA NACION.

El Sumo Pontífice, en tanto, también le otorgó un presente para luego saludar al resto de la comitiva presente. Una niña se coló en el momento y lloró de emoción .

Luego del primer discurso que dio el Papa este domingo en el Palacio Libertad, el gobernador Kicillof afirmó que “hay que escucharlo y abrirse un poco”. “Espero que el gobierno nacional también lo haga” , añadió. En declaraciones a la prensa, el funcionario sostuvo que el Sumo Pontífice “vino a darnos un mensaje” a todos los argentinos y destacó “el trabajo que se tomó para venir después de una enfermedad” y de una operación a la que fue sometido el mes pasado.

“Lo estamos esperando el día de mañana [por este lunes] en territorio bonaerense. Lo vamos a recibir en el Cottolengo Don Orione, que es un lugar donde habitan personas con discapacidades muy profundas, y ese también es un mensaje. Además, lo vamos a esperar el miércoles en Luján, que justamente habló de Nuestra Señora de Luján , de la Virgen de 400 años, que se cumple dentro de muy poquito. Ese lugar es una verdadera capital de la fe, de la Argentina, y queda en nuestra provincia de Buenos Aires”, manifestó Kicillof.

Por otra parte, el gobernador bonaerense señaló que, una vez finalizada la visita de León XIV, “va a haber mucho para evaluar” y remarcó, nuevamente, sus palabras de concordia y destacó que coincide en muchos de sus pensamientos.

“Nuestra voz, frente a este acontecimiento, se vuelve un hecho menor. [La del Papa] es la voz de quien representa la esperanza, de quien viene a representar también la fe y quien viene a convocarnos. Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar. A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras y quien puede tener alguna dificultad es quien se siente en una vereda distinta ”, expresó Kicillof.

Fuente: La Nación