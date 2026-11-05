MADARIAGA: Una jubilada fue víctima de una estafa virtual y le sustrajeron casi $800.000

MADARIAGA

Una mujer jubilada denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de recibir un llamado por WhatsApp de una persona que se hizo pasar por un operador de TelePASE y le ofreció un supuesto beneficio del 50% de descuento en rutas adheridas.





Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió el 4 de noviembre, cuando la mujer recibió el contacto telefónico. Durante la comunicación, el supuesto operador le indicó que, por su condición de jubilada, tenía acceso a ese beneficio y le pidió que se acercara a su vehículo para observar el color de la oblea de TelePASE.





El interlocutor también le proporcionó distintos datos que la mujer debía confirmar. Al responder que eran correctos, le manifestó que toda la información estaba bien. Sin embargo, después de varios minutos de conversación, la denunciante advirtió que estaba siendo víctima de una maniobra fraudulenta.





Al advertirle al supuesto operador que había descubierto el engaño, recibió una respuesta intimidatoria y ofensiva. De acuerdo con el relato escrito en la denuncia, le dijo textualmente: «YA TE PELAMOS PELOTUDA», tras lo cual cortó la comunicación.





Posteriormente, la mujer se dirigió a una sucursal del Banco Provincia, ubicada sobre la calle Sarmiento, donde constató un faltante de $796.281 en sus fondos.





La damnificada radicó la denuncia para presentarla ante la entidad bancaria y dejó constancia de que era la primera vez que atravesaba una situación de estas características.



