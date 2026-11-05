Lope de Vega, escritor español: “Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor”

Lope de Vega fue uno de los grandes escritores españoles y una figura central de la literatura del siglo XVII. A lo largo de su obra, dedicó buena parte de sus versos a explorar los sentimientos, las contradicciones humanas y las distintas formas de vivir el amor. En uno de sus sonetos más conocidos, describió la intensidad de enamorarse y las emociones opuestas que puede despertar ese sentimiento .

“Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño; esto es amor, quien lo probó lo sabe” , escribió Lope de Vega en el cierre de su soneto CXXVI, incluido en Rimas .

La reflexión presenta al amor como una experiencia llena de contradicciones , capaz de combinar la felicidad con el sufrimiento y la entrega con la decepción .

Sin embargo, el escritor no describe el enamoramiento como un sentimiento tranquilo o fácil de explicar. A través de imágenes opuestas, muestra cómo una persona puede experimentar emociones contradictorias y permanecer entregada a alguien incluso cuando esa relación le provoca dolor .

Para Lope de Vega, el amor es un sentimiento que puede reunir emociones casi incompatibles . A lo largo del soneto, el escritor utiliza pares de palabras opuestas para mostrar los cambios de ánimo y las sensaciones que atraviesa una persona enamorada.

En los primeros versos aparecen expresiones como “áspero, tierno”, “mortal, difunto, vivo” y “leal, traidor”. Con esa sucesión de contrastes, el poeta construye una descripción de un sentimiento que no responde a una sola emoción ni puede reducirse a una experiencia completamente feliz.

Por eso, el amor aparece asociado tanto al placer como al sufrimiento . La persona enamorada puede sentirse alegre y triste, segura y desconfiada, satisfecha y ofendida. Esa tensión entre extremos es uno de los recursos centrales del poema.

El soneto forma parte de Rimas , publicado originalmente en 1602, y es conocido también por su primer verso: “Desmayarse, atreverse, estar furioso”.

Fuente: TN