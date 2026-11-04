MADARIAGA: Su abuelo está internado y detectó préstamos y movimientos bancarios que el hombre no pudo haber realizado

MADARIAGA





Una joven de 22 años denunció ante la Policía una serie de presuntas operaciones bancarias no autorizadas en la cuenta de su abuelo, un hombre de 79 años que se encuentra internado desde hace varias semanas en General Madariaga.





Según consta en la denuncia radicada el 3 de noviembre, la mujer advirtió la situación al consultar los movimientos de la cuenta bancaria de su abuelo, luego de notar que el dinero que percibía era llamativamente bajo, teniendo en cuenta que es jubilado y pensionado.





Al ingresar a la plataforma de Banco Provincia, descubrió que la cuenta registraba tres préstamos activos que, según manifestó, el hombre nunca había solicitado. La denunciante explicó que es quien habitualmente administra las cuentas de su abuelo y aseguró que él no sabe realizar transferencias bancarias ni gestionar préstamos.





Además, al presentarse en la sucursal bancaria de Avellaneda y Sarmiento, observó movimientos de dinero que el hombre tampoco habría realizado.





De acuerdo con lo declarado, uno de esos nombres pertenece a una vecina de su abuelo y concurría habitualmente a su domicilio, donde le ofrecía curarle el empacho y los dolores de cabeza. La denunciante sostuvo que la mujer siempre le cobraba por esas supuestas prácticas.





La presentación policial señala que, en total, se habrían transferido $207.000 desde la cuenta del jubilado. La joven manifestó que su abuelo no tiene teléfono celular y que permanece internado desde hace semanas, por lo que desconoce cómo se habrían concretado las operaciones.



