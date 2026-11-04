El Gobierno confirmó la fecha y la sede de una nueva edición de la Argentina Week para 2027

El Gobierno confirmó que entre el 15 y 17 de marzo de 2027 se desarrollará la segunda edición del Argentina Week en Nueva York con la presencia del presidente, Javier Milei . El evento contará con la participación de empresarios de diferentes empresas, entre ellos el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon.

Mediante un comunicado, la Embajada argentina en Estados Unidos aseguró que la nueva edición aspira a consolidar al evento “como la principal plataforma internacional de promoción de inversiones de la Argentina ”, con una convocatoria que incluirá a “presidentes y CEOs de compañías multinacionales, líderes de bancos globales, grandes inversores institucionales, fondos de inversión y referentes de industrias estratégicas”, además de “altas autoridades” de los gobiernos argentino y estadounidense.

A su vez, indicó que la elección de Nueva York para la celebración del evento responde a una decisión estratégica al consolidar a la ciudad norteamericana como “ el principal centro financiero internacional ”.

“Su capacidad para reunir a los principales bancos, fondos de inversión, gestores de activos, inversores institucionales y grandes corporaciones ofrece un escenario privilegiado para maximizar la visibilidad y el impacto de las oportunidades argentinas ”, señaló.

Por su parte, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , manifestó que en 2027 la Argentina Week iba a “ subir la apuesta ” con la inclusión de nuevos sectores y más oportunidades de inversión.

“ Vaca Muerta y el desarrollo del GNL, minería y minerales críticos, agroindustria, infraestructura, biotecnología e inteligencia artificial tendrán un lugar protagónico. También presentaremos las oportunidades que abren grandes iniciativas estratégicas, como el Corredor Andes-Atlántico, y el enorme potencial argentino para integrarse a las nuevas cadenas globales de valor de la IA, desde la energía y los centros de datos hasta el software y el talento tecnológico ”, expresó Oxenford vía X.

De acuerdo al funcionario, el objetivo será consolidar al evento como una “ cita imprescindible del calendario internacional de inversiones ” y “un encuentro anual de referencia para los grandes líderes empresariales”

“El éxito de 2026 fue apenas el comienzo. En 2027 vamos a multiplicar su alcance y llevar la presencia de la Argentina en el mapa global de inversiones a una nueva escala”, agregó.

Por otro lado, Susan Segal , presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, uno de los socios del evento, afirmó que su organización se halla entusiasmada de volver a contribuir “con actividades de alto nivel que permitan acercar las oportunidades de inversión de la Argentina a los principales líderes empresariales e inversores globales”.

“Queremos poner especial énfasis en el enorme potencial de los sectores estratégicos del país , incorporando una perspectiva federal que permita mostrar la diversidad de oportunidades que ofrecen las distintas provincias argentinas”, señaló.

Fuente: La Nación