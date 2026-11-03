MADARIAGA - PASÓ EN CNM RADIO: Se postergó nuevamente el Concurso de Asadores de Madariaga y todavía no tiene nueva fecha

MADARIAGA

El Concurso de Asadores, que estaba previsto para este sábado 7 de noviembre en el predio municipal de La Invernada, fue suspendido nuevamente y quedó sin una fecha definida. La decisión se tomó ante las condiciones en las que quedó el predio después de la realización de la Fiesta del Talar y los pronósticos de lluvia para este viernes, que podrían complicar el acceso al lugar, ubicado sobre la Ruta 74.





La confirmación fue realizada por Javier Volpatti, secretario de Producción de General Madariaga, durante una entrevista con CNM 93.3. El funcionario explicó que la decisión se tomó el lunes a última hora, luego de evaluar las condiciones para llevar adelante una actividad que requiere una importante organización y participación de instituciones locales.





“De ayer a última hora se decidió que se va a suspender el Concurso de Asadores, que iba a ser este sábado 7 de noviembre”, confirmó Volpatti al aire de la radio.





El secretario señaló que las condiciones meteorológicas vienen condicionando la realización de distintas actividades al aire libre. En ese sentido, marcó una diferencia entre la Fiesta del Talar y el Concurso de Asadores: mientras que la primera pudo desarrollarse pese al mal tiempo, el segundo necesita condiciones más favorables para garantizar su funcionamiento.





“Para algún otro tipo de evento, como por ejemplo el Concurso de Asadores, la verdad que es fundamental que el tiempo acompañe”, sostuvo.





Uno de los motivos centrales tiene que ver con el esfuerzo económico que realizan las instituciones que participan de la propuesta, especialmente en la preparación de la oferta gastronómica. Volpatti advirtió que no se trata solamente de montar una actividad, sino de asumir compromisos e inversiones que pueden verse seriamente afectados si las condiciones climáticas no acompañan.





“Todas las instituciones hacen una inversión muy importante en todo lo que es la parte gastronómica. Hay mucho movimiento de gente y mucha inversión en dinero, y que el tiempo no nos acompañe, la verdad que es muy riesgoso, no valía la pena”, explicó.





A ese escenario se suma la situación del propio predio de La Invernada, que recibió durante seis días a la Fiesta del Talar, cuya actividad finalizó el domingo último. El movimiento de vehículos, participantes, público y estructuras dejó condiciones que requieren una recuperación antes de volver a recibir un evento de estas características.





Además, se esperan precipitaciones para el viernes en General Madariaga. La lluvia podría complicar las condiciones de circulación y el ingreso al predio, teniendo en cuenta que el acceso se encuentra sobre la Ruta 74. Con ese panorama, avanzar con el concurso este fin de semana implicaría un riesgo tanto para la organización como para las instituciones que deben afrontar los gastos de la jornada.





Sin fecha de reprogramación





Por el momento, no existe una nueva fecha confirmada. Volpatti aclaró que la suspensión no significa la cancelación definitiva del concurso, sino una postergación hasta encontrar un momento adecuado dentro del calendario de actividades de la ciudad.





“Todavía no tenemos una fecha definida. Ni bien lo tengamos se va a anunciar, pero por lo pronto este sábado no vamos a tener el Concurso de Asadores”, expresó durante la entrevista.





El funcionario también hizo referencia a la agenda que se aproxima en General Madariaga, con distintas propuestas previstas para noviembre y diciembre. Entre ellas mencionó el Rally, el Pre-Festival de la Fiesta del Gaucho y otras actividades que ya forman parte del calendario local.





Ese cronograma podría influir en la búsqueda de una nueva fecha, aunque desde la Secretaría de Producción todavía no se adelantó cuándo podría concretarse.





“Ya después empezamos a tener muchos eventos durante los fines de semana, importantes, que por ahí no dependen tanto también del tiempo, y ya diciembre empezamos en otra sintonía”, señaló Volpatti.





De esta manera, el Concurso de Asadores vuelve a quedar en espera. La organización deberá evaluar cuándo el predio estará en condiciones y qué posibilidades ofrece el calendario para convocar nuevamente a las instituciones, participantes y público.





La decisión busca evitar que las inversiones y el trabajo de las entidades que forman parte del encuentro queden expuestos a un escenario climático desfavorable. Por ahora, la única certeza es que el concurso no se realizará este sábado 7 de noviembre y que la nueva fecha será comunicada cuando esté definida.