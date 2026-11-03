“Elisea Argentina”: el furcio de Milei sobre el héroe de la “Odisea” llegó al programa de Carlos Pagni en LN+

El furcio con el que Javier Milei se tropezó durante la clase magistral que brindó el viernes pasado en la Universidad Torcuato Di Tella ( UTDT ) llegó al programa de Carlos Pagni en LN+ . El Presidente se refirió a “Odiseo”, el héroe de la Odisea, como “Eliseo” en repetidas ocasiones y el periodista bromeó con la equivocación al rebautizar el nombre de su programa, llamado Odisea, como “Elisea”.

El guiño al error tuvo lugar durante el “Momento Whisky”, que tiene como protagonista a Carola Gil y con el que Pagni tradicionalmente ubica al final de su programa. A modo de ironía, se inauguró una nueva sección, denominada “ Momentos literarios ”, la cual tuvo al error de Milei en la UTDT como principal atracción.

Durante el intercambio, se repasó el momento de la charla del líder de La Libertad Avanza (LLA) -que tuvo lugar el viernes pasado-, en el cual se refiere al protagonista del poema escrito por Homero.

“ Cuando Eliseo va a consultar con el oráculo , el oráculo le dice ‘No podés ganar si no tenés a Filoctetes’”, había dicho el mandatario. “El ego no lo permitía a Eliseo pedirle perdón a Filoctetes; se sentía como que frente al resto iba a perder autoridad”, explicó a continuación.

Milei intentaba realizar una reflexión sobre la moral como política de Estado . En la historia original, el mejor de los arqueros que tenía Odiseo era Filoctetes , quien rumbo a la guerra de Troya es mordido en el pie por una serpiente.

Como sufre de dolor y no puede ser curado, los líderes griegos deciden abandonarlo en una isla desierta. “Una posibilidad es que si a Eliseo le importaba tanto ganarle a Troya era que le pidiera perdón a Filoctetes y ganarle. Pero el ego a Eliseo no le permitía eso. Por lo tanto, si le importaba tanto, ‘ bancate el error negro ’, si no te querés retractar, bueno, perdé”, expresó el Presidente.

En ese marco, aprovechó para lanzarle una crítica al kirchnerismo. “ Cometían un error e intentaban corregir el error con otro error , con tal de mantener el poder. Nosotros no somos así”, afirmó.

En otro tramo del programa, también a modo de parodia, se incluyó una imagen de Guillermo Francella , que lleva el nombre de Eliseo en la serie El Encargado .

“ Héroe con manguera ”, bromeó Pagni, en alusión a la foto, que mostraba al actor ambientado en una época de antaño, pero no precisamente la que correspondería a la Odisea. Viste un abrigo azul moderno, una camisa sucia por debajo, una pollera y el calzado abierto que solía usarse en la Roma antigua.

“ Esa es la imagen que tiene de Troya ”, cerró Pagni, nuevamente en tono de burla e interpelando al productor que diseñó la imagen, pero en alusión a los furcios de Milei.

Fuente: La Nación