Los rosarios de la cárcel, una bandera en helicóptero y la autopista en modo pandemia, las perlitas del último día del papa León XIV en Argentina

El papa León XIV comenzó su último día de gira en Argentina, donde da una multitudinaria misa en las afueras de la Basílica de Luján . Su última jornada empezó con una actividad en la Cárcel de Devoto, en la que habló con los últimos 74 presos del penal que cerrará sus puertas a fin de año. Y como en cada día de su paso por el país, hay detalles de color que construyen el anecdotario de su histórica visita .

Mientras casi dos millones de fieles esperan por la llegada del Papa a Luján, en la previa todo vale para matar la espera. Luciano Pereyra anima al público con algunas canciones. En un momento, una bandera gigante desde un helicóptero flamea en el cielo despejado y hace que por unos instantes la gente desvíe sus celulares del show de Luciano Pereyra para conseguir una foto que vale como fondo de pantalla.

Al costado, bombas de humo con los colores del Vaticano y de la bandera argentina explotan a los costados de la Basílica.

El papa escuchó las historias de vida de tres detenidos : Cristian, de 29 años, Maxi de 32 y Reynaldo de 44. Cada uno de ellos relató cómo volvió a reencontrarse con la palabra del Señor tras las rejas y cómo les sirvió de guía. "Siento una profunda necesidad de pedir perdón a mi familia, mis hijas, las personas que les hice daño", dijo Maxi.

León XIV brindó un emotivo discurso y luego bajó de escenario para comenzar a saludar a todos los internos que se encontraban en la pequeña platea, Todos ellos le acercaban rosarios de plástico y madera, cartas y otros objetos personales para que reciban la bendición papal.

El Santo Padre fue pasando por enfrente suyo haciendo un gesto de bendición casi masivo. Otros presos se acercaban y saludaban al santo padre con besos en la mejilla. Antes de irse, recibió un sonoro aplauso.

Al salir al patio, León XIV fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Cada uno de ellos recibió una medalla de regalo a manos del papa.

El Papa se subió a la cápsula y comenzó a recorrer los 62 kilómetros que lo separan desde la cárcel y la basílica, donde lo esperan a las 10 de la mañana.

Si bien la comitiva viaja a toda velocidad por u na autopista vaciada especialmente para que la comitiva llegue en tiempo y forma, con postales parecidas a las que tenía en pandemia, eso no impidió que los vecinos se agolpen a los costados del Acceso Oeste esperando poder tener un gesto del Padre .

Aunque el papamovil disminuyó la velocidad respecto a su primera llegada al Monumento a los Españoles y al Cottolengo Don Orione, en Luján también fue demasiado rápido y generó una pizca de desencanto entre los fieles, que ya sabían que “el Papa vuela”.

Poco antes de las 10, el Papa llegó a Luján y bajó de la cápsula de seguridad para subirse en el papamóvil y recorrer la Avenida San Martín, atestada de gente a ambos lados, repartiendo saludos entre los fieles.

El último tramo lo hizo a pie, custodiado por una comitiva de más de 30 personas entre seguridad y personal del Vaticano. Aún así, el Padre se acercó al vallado para saludar de manera más cercana a los seguidores y hasta bendijo un niño pequeño antes de que sus custodios le pidan que apure el tranco.

Como si fuese un rockstar de gira en el país, el papa León XIV cumplió con todos los deberes en el manual del cantante. Ayer, en la misa de los jóvenes, elogió al público y dijo que le dieron una bienvenida "que solo la Argentina puede brindar". Hoy, en Luján y en el cierre de su tour, salió a dar la misa con la camiseta puesta.

Es que el Papa eligió vestir una casulla sacerdotal mariana, un traje de ceremonia que honra los colores de la Virgen de Luján.

El celeste y blanco, colores oficiales de la bandera argentina, provienen originalmente del manto de la Virgen. En 1812, Manuel Belgrano los tomó para confeccionar los colores de la insignia patria.

Fue la primera vez que lo hizo en toda la gira. Los colores marianos se pueden utilizar en ocasiones especiales, tales como fechas del calendario litúrgico o para misas en honor a la Virgen.

El celeste expresa ternura, maternidad y esperanza. El blanco simboliza la pureza, la luz y la gloria, atributos asociados a la Virgen . Aunque el azul no es uno de los colores litúrgicos del Misal Romano, la Santa Sede le concedió privilegios especiales a ciertas naciones o diócesis, especialmente aquellas de tradición hispánica donde el culto a la Virgen es más fuerte.

En su última homilía en el país, León XIV dedicó varios pasajes a consagrar a la Virgen María y, nuevamente, al Papa Francisco.

"Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide", recordó.

Sobre el cierre, recordó que su pontificado inició el 8 de mayo, Día de Nuestra Señora de Luján, y se encomendó a su protección. "Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar", pidió.

Fuente: Clarín