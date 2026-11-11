Los intendentes de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell participaron de la histórica misa del papa León XIV en Luján

ZONALES





Santoro, Ibarguren y Barrera estuvieron presentes en la celebración que marcó el cierre de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina. Después del encuentro, los tres jefes comunales compartieron sus reflexiones y destacaron, desde distintas miradas, los mensajes de unidad, reconciliación, respeto y solidaridad que dejó la homilía.





La ciudad de Luján fue escenario este miércoles de una jornada histórica para la Iglesia y para millones de argentinos. Frente a la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, el papa León XIV presidió la última misa de su visita apostólica al país, en una celebración multitudinaria que reunió a fieles, autoridades y representantes de distintos puntos de la Argentina.





Entre los presentes estuvieron los intendentes de General Madariaga, Esteban Santoro; de Pinamar, Juan Ibarguren; y de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quienes participaron del encuentro religioso y posteriormente expresaron sus sensaciones sobre una jornada atravesada por la fe, la emoción y un mensaje dirigido a toda la sociedad.





La misa se desarrolló en la Plaza Belgrano, frente al santuario de la patrona de la Argentina. El encuentro constituyó el último compromiso público del Santo Padre en territorio argentino antes de continuar su viaje apostólico. La convocatoria reunió a una multitud de peregrinos que llegaron desde diferentes lugares del país para participar de la celebración.





Durante su homilía, León XIV propuso una reflexión sobre las dificultades que atraviesan las familias argentinas, mencionando situaciones de pobreza, falta de trabajo, enfermedades, discriminación y rupturas familiares. Frente a esa realidad, convocó a reconocer los errores, pedir perdón y emprender un camino de reconciliación que permita construir un futuro diferente.





“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, expresó el Pontífice ante los fieles.





También hizo especial hincapié en la necesidad de no permanecer indiferentes frente al sufrimiento de los demás y de traducir la fe en acciones concretas. En ese sentido, destacó los gestos cotidianos de solidaridad de quienes trabajan para sostener a sus familias, acompañan a un ser querido enfermo o comparten su tiempo con alguien que necesita ayuda.





Hacia el cierre de la homilía, dejó una frase que sintetizó el espíritu de su mensaje y que rápidamente se convirtió en una de las expresiones más resonantes de la jornada: “Argentina, levántate y camina”. Además, pidió a la Virgen de Luján que acompañe al pueblo argentino y lo ayude a construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”.





Santoro: “Basta de grietas y a salir hacia adelante”





El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, valoró especialmente el clima que se vivió durante la celebración y destacó el mensaje de unión que dejó el Santo Padre.





“Fue muy linda la homilía y el ambiente que se vive frente a la Basílica. Sorprende el público y cómo todos han brindado en paz. La verdad es que la visita del Santo Padre tiene que servir para unir a cada uno de los argentinos”, expresó.





En sus palabras, el jefe comunal puso el acento en la necesidad de dejar atrás las divisiones y recuperar la capacidad de construir objetivos comunes, más allá de las diferencias que atraviesan a la sociedad.





“Basta de grietas y a salir hacia adelante”, sostuvo, al tiempo que retomó uno de los conceptos centrales que dejó la prédica del Pontífice sobre las posibilidades que tiene el país para superar sus dificultades.





“Como dijo el Santo Padre, la Argentina tiene todos los dones para salir adelante. Trabajemos nosotros para lograrlo”, agregó Santoro.





Su reflexión estuvo centrada en la importancia de transformar el mensaje escuchado en Luján en un compromiso cotidiano, con responsabilidad individual y colectiva para contribuir a una sociedad más unida.





Ibarguren: “Es impresionante lo que genera el Papa y lo que se siente al compartir un momento así”





Por su parte, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, describió la experiencia como un momento de profunda emoción y destacó la dimensión que alcanzó la convocatoria.





“Participar de la última misa del Papa en Luján fue una experiencia muy emocionante. Es impresionante lo que genera el Papa y lo que se siente al compartir un momento así con millones de argentinos”, manifestó.





Ibarguren hizo especial referencia a las palabras del Pontífice y a la invitación a revisar los comportamientos personales, especialmente en relación con la convivencia y el trato hacia quienes piensan diferente.





“Sus palabras dejan pensando sobre la importancia de escucharnos más, de tratar al otro con respeto y de encontrar puntos de encuentro, aun cuando pensamos distinto. Todos, desde cada lugar, podemos aportar a una sociedad más unida”, señaló.





El intendente también vinculó el mensaje con las responsabilidades que implica la función pública y con la necesidad de mantener una actitud de cercanía hacia los demás.





“En lo personal, y también como intendente, me llevo ese llamado a reflexionar sobre lo que hacemos todos los días, a estar cerca de los demás y a asumir con compromiso la responsabilidad que nos toca”, expresó.





En su balance, Ibarguren resumió la experiencia como una invitación a revisar la manera en que cada persona lleva adelante su vida y cumple con sus obligaciones: “Fue un gran llamado a reflexionar sobre qué y cómo estamos llevando adelante la vida, y las responsabilidades que tiene cada uno desde su lugar”.





Barrera: “Hay otro camino: el de la solidaridad, la justicia social y un Estado presente”





El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, también compartió sus impresiones luego de participar de la celebración, aunque puso el foco en la dimensión social del mensaje papal y en la necesidad de construir una comunidad más solidaria.





“Volví de Luján conmovido y más convencido que nunca de que hay otro camino: el de la solidaridad, la justicia social y un Estado presente”, expresó Barrera tras el encuentro.





Su reflexión recuperó uno de los ejes más importantes de la homilía: la atención hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y la responsabilidad colectiva de no desentenderse de las necesidades de los demás.





El jefe comunal también hizo referencia a la polémica que se había generado en torno a los espacios VIP organizados en la Ciudad de Buenos Aires para la celebración. Sobre ese punto, manifestó: “Ojalá que quienes tanto se preocuparon por ocupar un lugar de privilegio hayan escuchado, al menos, una parte de su mensaje”.





Desde la región, los intendentes de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell regresaron con sus propias reflexiones sobre una jornada que, para millones de fieles, tuvo un significado especial y que dejó planteado un desafío compartido: convertir las palabras de unidad, respeto y solidaridad en acciones concretas desde cada lugar de la sociedad.



