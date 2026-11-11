Guillermo Coppola vio pasar al papa León XIV desde su balcón privilegiado: su fe, el famoso jarrón y los recuerdos de Maradona

“¡Hoy sí pasó en cámara lenta, eh!”, exclama Guillermo Coppola desde el balcón de su departamento, en el décimo piso de un edificio sobre la avenida Del Libertador. Abajo, el papa León XIV avanzaba en el papamóvil entre una marea de jóvenes. Arriba, Guillote y su familia se acomodaban en fila para no perderse un segundo del recorrido. Él hace una videollamada con un amigo y les dice a los suyos: “Agradezcan” .

Desde allí, la vista es privilegiada: un balcón da a Libertador y, desde otra sala, un ventanal permite observar el Monumento de los Españoles , junto a la residencia del embajador de Estados Unidos. Clarín había llegado a las siete de la tarde del martes, tras subir por un ascensor de lujo. En el living, una enorme televisión transmitía el noticiero mientras la familia se reunía para esperar al Papa .

A sus 78 años, Coppola conserva su clásico carisma , aunque su estado físico ya no le permite moverse con la misma facilidad. Impecablemente perfumado, recibe a todos con una sonrisa, ofrece agua y se preocupa de que estén cómodos. “Un sueño cumplido. Nunca hay que dejar de soñar” , asegura. Vive allí desde hace unos 41 años y, aunque recibió propuestas económicas para ceder el balcón durante la visita papal , prefirió reservarlo para su familia y sus amigos.

Coppola también tuvo la oportunidad de conocer a Juan Pablo II junto a Diego Maradona y Claudia Villafañe. “Diego tenía cosas que vos decías: ‘Es imposible’. Él se levantaba una mañana y te decía: ‘Quiero almorzar con Mick Jagger’. Y vos hablabas, y la otra persona tenía ganas de conocerlo. Yo con el Papa sentí eso ”, recuerda.

En aquella ocasión, Claudia quería que el pontífice bendijera a Dalma . Tras algunas gestiones, consiguieron una audiencia en el Vaticano, donde Maradona conversó de fútbol con Juan Pablo II, que había jugado de arquero en Polonia.

-¿Cómo es tu relación con la religión?

-Soy un tipo creyente. Todas las mañanas, todas, pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que nos acompañe en este día. Bendiciones.

Coppola cuenta que cada mañana escribe esa oración y la envía por WhatsApp a sus amigos. Es una costumbre que heredó de su madre. “Me levanto agradeciendo y me acuesto agradeciendo”, explica.

-Que me ayude con el tema de la salud. Yo quiero seguir.

Coppola enfrenta secuelas pulmonares del Covid , aunque mantiene una agenda intensa: al día siguiente tiene previsto viajar a Córdoba por la Supercopa y después a Mendoza por la Copa Argentina.

-Me preocupa porque yo me doy cuenta de que los que están alrededor mío se preocupan.

Consultado sobre los mensajes de León XIV , Coppola responde: “Lo que dice lo dice desde un sentimiento que entiendo que es lo que la Iglesia transmite”. Sin embargo, lamenta las diferencias que existen en la sociedad.

Recuerda que regresó de Mar del Plata el lunes, cerca de la 1.30 de la madrugada, y encontró “a la gente apostada frente a la valla, durmiendo en el piso” para esperar al Papa. “Después ves lo del VIP”, agrega con un gesto de desaprobación, en referencia a la polémica por el sector reservado para invitados especiales durante la misa en Palermo.

Después de recorrer el mundo gracias al fútbol, vivir seis años en Nápoles y cuatro en Cuba, Coppola asegura que nunca dejó de sentirse ligado a la Argentina. “Yo viajé mucho por el fútbol y siempre quería volver. Siempre quise volver”, recuerda. “No te tenés que ir porque allá vas a estar mejor. No, acá voy a estar mejor, en mi lugar”.

Coppola compró el departamento a fines de 1984 , pero lo había soñado mucho antes. De joven, durante una salida con compañeros del colegio, conoció la zona y quedó fascinado con la vista a los parques de Palermo. “Lo miré y dije: ‘Cómo me gustaría’”, recuerda. Pero el lugar también tenía historia: “Acá había vivido un presidente” , cuenta, en referencia a Raúl Alberto Lastiri, quien gobernó la Argentina durante tres meses de 1973 y estaba casado con la hija de José López Rega.

Durante sus problemas judiciales de los años 90, Coppola perdió la propiedad , aunque tiempo después logró recuperarla con ayuda de sus amigos. “Lo perdí por ese mierda”, dice sobre el ex juez federal Hernán Bernasconi , quien impulsó la causa por drogas que lo llevó a pasar 97 días detenido en 1996 . “Después volví”, recuerda, y destaca a quienes lo ayudaron: “Sigo devolviendo a algunos que me dijeron: ‘Olvidate’”.

En medio de la visita, Coppola aparece con el famoso jarrón del caso . Invita a meter la mano en su interior y después lo lleva al balcón. “Un ex juez federal inventó una causa para mandar presa a gente conocida. Entre ellos estaba yo”, dispara con bronca. Mientras gesticula junto a la baranda, el jarrón casi cae desde el décimo piso . Lo salva a tiempo y termina riéndose de la situación.

“Estar activo me mantiene vivo” , dice Coppola, quien sigue vinculado al fútbol desde la organización de la Copa Argentina , donde trabaja hace 14 años. También participa en La 100 junto a Guido Kaczka y Claudia Fontán. Disfruta de rodearse de gente joven para mantenerse actualizado, aunque conserva algunas costumbres: “La colonia, el talco. No es casualidad. Son mis viejos”.

El encargado del edificio aprovechó la oportunidad para mostrar orgulloso un video de unas monjitas que se enloquecieron al reconocer a Guillote y le pidieron fotos. Coppola se emociona al recordarlo: “Cuando llegué, lloré mucho por el cariño de la gente. Impagable”. Le sorprende especialmente el afecto de las nuevas generaciones y pide destacarlo.

Recuerda que empezó a trabajar a los 12 años, pasó 21 años en un banco y estudió en la Universidad Católica Argentina. Tampoco reniega de su pasado de fiestas y salidas: “Salía el rey de la noche. ¿Qué era el rey de la noche? ¿Había un rey de la noche? No, el rey de la vida ”. Y resume: “Cada cosa en su momento”.

-¿ Sentís que hubo un cambio en tu imagen, en cómo te ve la gente?

-¿Estaba equivocada antes la gente o está equivocada ahora?

-Yo pienso que estuvo equivocada antes. Porque no dejé de ser yo.

Hay una particularidad en la fecha en la que Guillermo Coppola ve pasar al Papa frente a su casa: coincide con los 25 años de la despedida de Diego Maradona en la Bombonera , el 10 de noviembre de 2001.

Coppola revive la emoción de aquella jornada, la camiseta que el Diez le arrojó, sus lágrimas y los abrazos con Dalma y Gianinna. “Momentos imborrables de la vida”, asegura. También recuerda el casamiento de Diego y Claudia Villafañe, en cuya organización participó.

La charla deriva en el video que se hizo viral días atrás, cuando Coppola se subió a un colectivo porque no podía sacar su auto de la zona donde estaban preparando las actividades del Papa. Le pidió al chofer que lo acercara para conseguir un taxi y, durante el viaje, descubrió que era 30 de octubre, el cumpleaños de Maradona, y que el conductor también cumplía años ese día. Una pasajera le dijo: “Coppola, este es un mensaje” . La coincidencia lo sorprendió tanto que terminó dándole un beso al colectivero y después lo invitó a ver un partido de Boca.

“Soy un agradecido eterno a Diego” , afirma. Aunque se separaron profesionalmente a fines de 2003, sigue recordándolo en sus entrevistas y en la radio. “¿Sabés lo que pedía él? ‘No me olviden, no me olviden, Guille’ ”, cuenta. Coppola asegura que hay quienes le dicen que sus anécdotas con Maradona quedaron en el pasado, pero él defiende seguir contándolas: “Lo recuerdo permanentemente. Como lo recuerda la gente ”.

Periodista y analista digital de las redes sociales de Clarín.

Fuente: Clarín