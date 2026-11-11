Emoción y los colores patrios en Luján: el papa León XIV da su última misa ante 2 millones de fieles

“El Papa ya está en Luján” , anuncia el locutor desde el escenario. El grito de la multitud no tarda en llegar. Los fieles comienzan a subirse y aferrarse a las vallas para sostener sus lugares ante la presión de la marea de gente que avanza desde atrás. La expectativa crece: León XIV está a punto de encontrarse con la multitud .

El Papa fue “Colapinto” otra vez. Y aunque el papamóvil disminuyó la velocidad respecto a su primera llegada al Monumento a los Españoles y al Cottolengo Don Orione, aquí también fue demasiado rápido y generó una pizca de desencanto entre los fieles, que ya sabían que “el Papa vuela” .

Pero no importó. Como no importaron la espera, la larga noche sin dormir, la llovizna . Lo único importante para la enorme marea humana que colmó esta ciudad que sabe de multitudes, era escucharlo a él: al papa León XIV en su última misa en el país, en el epicentro de la fe del país.

León XIV bajó del papamóvil y caminó saludando a los fieles, en especial a los invitados de Cáritas que estaban en la plaza Belgrano. Ingresó a la Basílica para hacer el cambio que indica el protocolo religioso y salió al altar con los colores de la Virgen de Luján para dar la misa de la caridad .

Los colores de la vestimenta que llevó el Papa llamaron la atención, porque no son los tradicionales colores litúrgicos sino que usó una casulla y una mitra con los del manto de la Virgen, que son los mismos de la bandera argentina.

Según estimaciones preliminares del Ministerio de Seguridad de la Provincia, unos dos millones de personas están participando de la misa . Cada una de ellas con una historia, con un pedido, una intención. La emoción en los fieles estaba a flor de piel durante toda la misa, que acompañó un coro de 170 músicos. Antes, en la espera, había sido Luciano Pereyra quien cerró el show musical de la previa.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín