Los expertos en limpieza coinciden: “Para limpiar las zapatillas blancas, usá un cepillo suave y jabón neutro”

Las zapatillas blancas pueden acumular manchas de tierra, polvo y marcas de uso que hacen que pierdan su aspecto original. Aunque pasarles un paño húmedo puede servir para retirar la suciedad reciente, cuando las manchas se adhieren a la tela o al material de la parte superior es necesario recurrir a una limpieza cuidadosa que permita recuperar su apariencia sin dañar la superficie .

Una de las alternativas más sencillas consiste en combinar agua tibia con jabón neutro o detergente suave . La preparación permite retirar la suciedad acumulada y puede utilizarse junto con un cepillo de cerdas suaves, siempre que el material del calzado sea compatible.

Para preparar esta solución de limpieza se necesitan pocos elementos:

El jabón ayuda a desprender la suciedad adherida, mientras que el cepillo permite trabajar sobre las manchas sin frotar de manera agresiva. La clave está en utilizar poca cantidad de producto y evitar que el calzado quede empapado.

Antes de aplicar la preparación, conviene retirar los restos de tierra y polvo que estén sobre la superficie con un cepillo seco. Luego hay que seguir estos pasos:

En el caso de las zapatillas de cuero, gamuza o materiales delicados, es importante adaptar el procedimiento. La gamuza, por ejemplo, debe limpiarse con un cepillo específico y en seco, mientras que el cuero suele requerir un paño apenas húmedo. También conviene probar cualquier producto en una zona poco visible antes de aplicarlo en toda la superficie.

Fuente: TN