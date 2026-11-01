Adiós a las sillas sin decorar en Navidad: la nueva tendencia del 2026 más elegante y práctica de colocar

La decoración de Navidad dejó de limitarse al árbol y los centros de mesa: este 2026, la tendencia que arrasa es sumar un toque especial a los respaldos de las sillas . Con un gesto simple y económico, se logra un efecto visual sofisticado que sorprende a los invitados y renueva el comedor sin esfuerzo.

Según especialistas en decoración, este recurso ayuda a que el ambiente se vea más pensado y armónico , y permite personalizar cada lugar en la mesa. Por eso, la moda se viralizó en redes como Pinterest e Instagram, donde miles de usuarios muestran cómo un pequeño adorno puede transformar el espacio y sumar calidez.

La clave de esta tendencia está en elegir materiales naturales y tonos suaves, que acompañen la decoración general sin competir con ella. Algunas de las opciones más recomendadas son:

El objetivo no es cubrir toda la silla, sino sumar un detalle sutil en el respaldo, visible apenas se entra al comedor.

Para este año, los colores que marcan tendencia son el verde seco , blanco roto , tonos tierra o terracota , dorado suave y madera natural . Así se logra un look navideño sereno, simple y acogedor.

Decorar los respaldos es sencillo y no requiere experiencia previa. El paso a paso recomendado es:

El estilo puede variar según el diseño de cada silla, pero el resultado siempre suma un toque especial y personalizado a la mesa de Navidad.

Fuente: TN