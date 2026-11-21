La trama de negligencias, complicidades y desidia institucional que permitió que uno de los criminales más sanguinarios de la historia reciente argentina volviera a caminar por las calles tuvo esta semana su correlato judicial en Córdoba .

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8ª Nominación de esa provincia, integrada por jurados populares, condenó este jueves por unanimidad a seis agentes del Servicio Penitenciario del Chaco y a la esposa de Roberto José Carmona, apodado“La Hiena Humana” , por haber facilitado su fuga en diciembre de 2022, un escape que terminó con el asesinato del taxista Javier Bocalón.

La pena más severa recayó sobre el penitenciario Juan José Penayo, condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el triple de ese tiempo, tras ser hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión dolosa. El tribunal ordenó su inmediata detención en la misma sala de audiencias.

A su lado en el banquillo, la esposa del múltiple homicida, Ángela Elizabeth Etudie , recibió 3 años de prisión efectiva como autora de favorecimiento de evasión dolosa, aunque la Justicia analizará si le concede el arresto domiciliario una vez que el fallo quede firme.

Otros cinco guardiacárceles recibieron penas menores por favorecer la fuga de manera culposa e incumplir sus deberes. David Rubén Bravo fue condenado a 1 año y 7 meses de prisión efectiva, mientras que Leandro Omar González recibió 2 años de prisión en ejecución condicional.

Por su parte, Liber Omar Salinas y Walter Gustavo Gómez fueron sentenciados a 1 año y 9 meses de prisión condicional cada uno, y Jorge Antonio Sánchez a 1 año y 6 meses en la misma modalidad.

Para todos ellos se dispuso, además, una inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus condenas y el pago del máximo de la multa prevista.

El tribunal fue más allá de los custodios: los jueces técnicos remitieron los antecedentes a las autoridades del Chaco para que se investigue penalmente la presunta comisión de delitos por parte del exjuez Juan José Cima y de la jueza Ligia Alejandra Duca, quienes avalaron las salidas transitorias de Carmona.

Los fundamentos del fallo se conocerán dentro de dos semanas.

El 13 de diciembre de 2022 , Carmona aprovechó ¿el descuido? de los guardiacárceles que lo vigilaban durante una salida transitoria para huir de la casa de su esposa en el populoso barrio cordobés Las Violetas.

Mientras los guardias miraban la semifinal entre Argentina y Croacia en el Mundial de Catar , el preso más peligroso de la región volvía a las calles después de 36 años.

En su huida, Carmona subió al taxi que conducía Bocalón y a las pocas cuadras le dio al menos seis puñaladas con un cuchillo que, según su propio testimonio, le había comprado a uno de sus custodios. La Policía lo capturó dos horas después.

Al momento de ser juzgado por lo ocurrido, Carmona dio algunos detalles sin mostrar arrepentimiento y con extrema frialdad: "Como el delincuente que he sido toda mi vida me convertí en un maldito depredador . Como un hombre en el medio del mar, trata de mantenerse a flote a cualquier precio".

El veredicto de este jueves cierra un capítulo más en una historia criminal que lleva décadas conmocionando al país. Carmona creció en un entorno signado por el abandono y la violencia: hijo de una madre alcohólica y prostituta y de un padre golpeador que lo abandonó de chico, fue internado por el Estado en el hogar Villa Elisa, en La Plata , donde sufrió abusos que marcaron su infancia. A los 10 años ya delinquía y antes de los 18 era un habitué de los institutos de menores, donde se repetían los ciclos de violencia y desamparo.

Su primer crimen ocurrió en el verano de 1986 , en Córdoba, cuando secuestró y asesinó a Gabriela Ceppi, de 16 años. Aquel hecho impactó a la sociedad cordobesa y le valió prisión perpetua, pero la cárcel no frenó su violencia.

En la penitenciaría de barrio San Martín lastimó gravemente a dos internos: a uno le arrojó caramelo caliente en la cara por una disputa por una mujer y a otro le tiró aceite hirviendo en el rostro. En 1994 apuñaló de muerte al recluso Héctor Bolea, con quien se disputaba el control del lugar, y en 1997 , en el complejo penitenciario de Resistencia, Chaco, mató con un filoso palo de escoba a otro detenido, Demetrio Pérez Araujo.

A pesar de esos antecedentes y de ser una figura temida y aislada tras las rejas, contaba con salidas transitorias autorizadas por un juzgado de ejecución penal chaqueño para visitar a su esposa Ángela.

Días después de su recaptura en diciembre de 2022, Carmona fue alojado en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Cruz del Eje -donde continúa preso actualmente- tras pasar brevemente por la unidad de Bouwer.

En mayo de 2024 , en un juicio oral bajo estrictas medidas de seguridad en el que permaneció encerrado dentro de una cabina de vidrio blindado, un jurado popular de la Cámara 8ª del Crimen lo declaró culpable de evasión, robo calificado en concurso real con homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causae y robo calificado reiterado, lo que derivó en una nueva prisión perpetua .

Ahora, con las condenas de este jueves, la Justicia terminó de juzgar a quienes facilitaron la fuga que volvió a dejar un muerto en las calles de Córdoba.

Fuente: Clarín