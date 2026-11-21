Paolo Bulgari , que fue presidente de una de las mayores joyerías de lujo del mundo, falleció este sábado a los 89 años en Roma, según informó su familia en un comunicado.

" Ha fallecido el joyero más grande de nuestro tiempo ", dice el comunicado, que lo recuerda como "una figura extraordinaria" con "una profunda humanidad y el talento de un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo".

El funeral tendrá lugar el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

Paolo Bulgari era la tercera generación de la familia, que comenzó en 1884 como un pequeño taller de platería y con los años se volvió sinónimo de lujo alrededor del mundo.

Tras la muerte de Giorgio Bulgari en 1966, la dirección de la casa pasó a sus hijos Gianni, Paolo y Nicola, nietos del fundador Sotirio. Inicialmente, Gianni, el mayor, asumió un papel central en la gestión de la empresa, con el apoyo de su prima Marina, hija de Costantino Bulgari.

" Paolo Bulgari comenzó a colaborar con su padre en 1960 , especializándose en el conocimiento de las piedras preciosas -sobre lo que era uno de los principales expertos a nivel mundial- y perfeccionando la sensibilidad y el sentido estético que constituyen la esencia del estilo Bulgari", dice el comunicado de la empresa.

La consolidación de Bulgari llegó con la época dorada de la Dolce Vita italiana , y un estilo que se caracterizaba por diseños arquitectónicos audaces y piedras preciosas de colores vivos, en particular los cabujones. En aquella época, la boutique de Bulgari en la lujosa Via dei Condotti, a unos metros de la Plaza di Spagna (Roma), empezó a ser visitada por las mayores estrellas de Holywood: Sophia Loren, Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, Monica Vitti y Anita Ekberg , entre otras.

En esos años, Taylor se acercó a Paolo Bulgari durante la filmación de Cleopatra (1963). Pasaba por el local de Via Condotti y el propio Paolo la asesoraba. Aunque no se encargaba del diseño de piezas individuales, él seguía de cerca el desarrollo estratégico y definía las líneas estéticas que caracterizaban a la firma.

"La única palabra en italiano que conocía Elizabeth era 'Bulgari'", fue la ironía de su compañero de set, Richard Burton.

Pese al acercamiento, no existió amor entre la actriz y el joyero. En cambio, el mismo Bulgari fue testigo cercano del agitado romance entre Taylor y Burton. La relación estuvo regada de lujosos obsequios de la marca italiana.

La expansión internacional , que comenzó en la década de 1970 con las aperturas en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo , consolidó la presencia de la casa en los principales mercados mundiales y consagró el nombre Bulgari, con la característica V latina en lugar de la U, como una de las marcas más reconocibles de la excelencia italiana.

En la década de 1980, Paolo y Nicola asumieron la presidencia y la vicepresidencia , respectivamente, confiando la gestión operativa a su sobrino Francesco Trapani, hijo de su hermana Lia. Tras incorporarse a la empresa en 1981, Trapani se convirtió en director ejecutivo en 1984 y supervisó la transformación de la casa de moda en uno de los principales grupos internacionales de lujo durante casi treinta años.

Entonces se inició la expansión del universo Bulgari, yendo más allá de la joyería para incluir relojes, accesorios, artículos de cuero y perfumería . Paolo traía el conocimiento sobre piedras preciosas, origen emblemático de la empresa, y aportaba también su visión estratégica.

En 2011, la firma fue vendida al grupo francés de lujo LVMH por aproximadamente 3.700 millones de euros (US$5,2 mil millones al tipo de la época).

A través de la operación, la familia fundadora de Bulgari se convirtió en la segunda mayor accionista familiar de LVMH, solo por detrás de la del director ejecutivo Bernard Arnault. Sin embargo, poco a poco fueron reduciendo su presencia en el conglomerado de lujo.

Fuente: Clarín