Los Pumas completaron su sexto partido en el Nations Championship con una nueva derrota, esta vez ante Francia por 45-17 , en un encuentro en el que el equipo de Felipe Contepomi mostró dos caras . Después de un primer tiempo en el que el seleccionado ofreció evidencias de mejorías en el funcionamiento y de adaptación a las adversidades -debió recurrir a cambios prematuros por lesión-, jugó el segundo con un retroceso notable, cargado de indisciplina que le costó el partido y una nueva goleada.

Si bien el seleccionado no había conseguido imponerse mientras mostró su mejor versión, había jugado un partido de igual a igual, con mayor territorio y tenencia que su rival. Se fue al descanso 14-10 abajo y con la idea de que en la segunda parte podría dar una batalla que inclinara la balanza en favor del equipo argentino . Pero fue Francia la que impuso su superioridad en el segundo tiempo y terminó construyendo una goleada ante Los Pumas, que se desmoronaron después de esa primera mitad equilibrada.

El seleccionado argentino cayó 45-17 en el Stade de France , en el cierre de la fase regular, y con 11 puntos quedó relegado al cuarto puesto de la Conferencia Sur , por lo que disputará el partido por el séptimo lugar ante Escocia , el domingo desde las 10.10 de Argentina, en Twickenham. Francia, en cambio, jugará la final con Sudáfrica ese mismo día, también en Londres, a las 13.40.

El comienzo fue favorable al local, que aprovechó un scrum cerca del ingoal argentino para abrir el marcador a través de Mickael Guillard , con conversión de Kalvin Gourgues . Los Pumas reaccionaron, ganaron terreno y encontraron el empate con una buena combinación que Justo Piccardo terminó en el ingoal. Tomás Albornoz acertó la conversión y puso el 7-7 .

Argentina consiguió pasar al frente con un penal de Albornoz , después de que Francia acumulara infracciones defensivas, pero no logró sostener la ventaja. El conjunto de Fabien Galthié comenzó a instalarse cerca del ingoal visitante y, tras una serie de penales, Peato Mauvaka apoyó el segundo try francés. Gourgues convirtió y así se fueron al descanso.

El inicio del complemento terminó de inclinar la balanza. Una infracción argentina permitió que Francia lanzara un ataque conducido por Matthieu Jalibert y culminado por Gourgues, que también acertó la conversión para estirar la diferencia a 21-10 . Los Pumas intentaron resistir y tuvieron algunas intervenciones defensivas importantes, pero las dificultades para controlar la pelota y frenar los avances franceses comenzaron a multiplicarse.

La indisciplina agravó el panorama -le dieron mucho trabajo a la árbitra escocesa Hollie Davidson-. Mayco Vivas recibió una tarjeta amarilla y Argentina quedó con 14 jugadores durante diez minutos. Fue el primer quiebre del partido: con uno menos, el encuentro comenzó a ser más desfavorable. Y las cosas empeorarían aún más.

Francia aprovechó la superioridad numérica y encontró espacios para marcar a través de Emilien Gailleton y Tyler Duguid , con una conversión de Gourgues, para llevar el marcador a 33-10 . Vivas no volvió a entrar: tras la revisión del búnker, la tarjeta amarilla se convirtió en roja . Julián Montoya también esperaba afuera por otra amarilla y el seleccionado argentino hacía lo que podía con 13 jugadores y ya no pudo contener la ofensiva local.

Gourgues volvió a apoyar para Francia y, aunque falló la conversión, el marcador llegó a 38-10 . Con orgullo, Pablo Matera interceptó una pelota y consiguió el segundo try argentino, también convertido por Albornoz. Fue apenas un descuento que puso las cosas 38-17 . Sin embargo, la reacción fue insuficiente: Louis Bielle-Biarrey aprovechó una habilitación con el pie y llegó al ingoal para sellar el 45-17 definitivo .

Francia terminó con siete tries y una clara diferencia en el complemento, en el que marcó cinco conquistas . Los Pumas, que habían competido durante buena parte del primer tiempo, volvieron a pagar sus errores defensivos y la indisciplina, y cerraron la fase regular con una derrota que los dejó fuera de la pelea por los puestos de privilegio.

De cara al partido del próximo domingo ante Escocia , Contepomi tendrá que resolver un nuevo rompecabezas. Wenger y Matera quedaron bajo protocolo de conmoción cerebral y habrá que esperar su evolución, al igual que la de Delguy, quien fue el primero en abandonar la cancha por lesión. A ellos podrían sumarse otros jugadores que terminaron golpeados. La única baja confirmada, por ahora, es la de Vivas , expulsado en el Stade de France .

A Los Pumas les queda un solo partido para cerrar la temporada: el próximo domingo, ante Escocia , en Londres . Será el décimo encuentro del año, entre los seis del Nations Championship y los amistosos de mitad de temporada frente a Sudáfrica y Australia. El balance, hasta ahora, es negativo: apenas dos victorias, conseguidas en la segunda y quinta fecha del torneo, y un empate ante los Wallabies. Más allá de los resultados, el equipo de Felipe Contepomi llegará al final del año con muchas cuestiones pendientes y demasiados problemas por resolver.

Fuente: Clarín