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MADARIAGA

Llega una nueva edición de la Peña de la Tradición de la Fiesta Nacional del Gaucho

Gastón Scigliano noviembre 13, 2026



Hoy, viernes 13 de noviembre, la comunidad se prepara para vivir una noche a puro folclore y arraigo cultural con la realización de la Peña de la Tradición. El evento se llevará a cabo a partir de las 21:30 horas en las instalaciones del SUM de la Sede de la Fiesta Nacional del Gaucho, ubicada en Avellaneda 432.


La jornada contará con una importante grilla de artistas como:


Sofía Montenegro, Verónica Castro, Horacio Farías, Manuel González, Tobías Elorza, Alfredo Ricci, La Simpleza, Los del Tuyú, Luis Monserrat y Marín Morales.


Para que vecinos y visitantes puedan disfrutar plenamente de este espacio de encuentro, la entrada será libre y gratuita. Además, el evento contará con servicio de cantina.


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