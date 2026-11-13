Llega una nueva edición de la Peña de la Tradición de la Fiesta Nacional del Gaucho

MADARIAGA





Hoy, viernes 13 de noviembre, la comunidad se prepara para vivir una noche a puro folclore y arraigo cultural con la realización de la Peña de la Tradición. El evento se llevará a cabo a partir de las 21:30 horas en las instalaciones del SUM de la Sede de la Fiesta Nacional del Gaucho, ubicada en Avellaneda 432.





La jornada contará con una importante grilla de artistas como:





Sofía Montenegro, Verónica Castro, Horacio Farías, Manuel González, Tobías Elorza, Alfredo Ricci, La Simpleza, Los del Tuyú, Luis Monserrat y Marín Morales.





Para que vecinos y visitantes puedan disfrutar plenamente de este espacio de encuentro, la entrada será libre y gratuita. Además, el evento contará con servicio de cantina.